Operación retorno: se intensifica el tráfico en el regreso de Semana Santa

El regreso adelantado para evitar las retenciones previstas durante la jornada del domingo por la finalización de las vacaciones en la mayoría de las comunidades autónomas supondrá un incremento de los desplazamientos ya en la jornada de este sábado. Este retorno temprano afecta a Galicia, por lo que Ourense puede vivir un día complicado en la carretera al ser la principal conexión de la comunidad autónoma con la meseta, provocando retenciones.

El retorno escalonado se inicia sobre todo durante la tarde y produce una elevada intensidad de tráfico en ejes viarios que conectan zonas turísticas y de segundas residencias con los grandes núcleos urbanos.

Extremar la prudencia al volante y tener en cuenta recomendaciones básicas como evitar distracciones —especialmente el uso del teléfono móvil—, mantener la distancia de seguridad y una velocidad adecuada a las circunstancias de la circulación son factores esenciales para una vuelta a casa segura. Asimismo, es imprescindible utilizar siempre el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil.

Convivencia con recorridos cortos

El inicio de movimientos de largo recorrido convive durante estos últimos días del periodo vacacional con los problemas de circulación ocasionados por movimientos locales de corto recorrido, sobre todo en carreteras de litoral y en accesos a poblaciones costeras.

Esta situación se dará especialmente en aquellas comunidades donde el lunes aún es festivo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja) y el retorno se retrasa un día. En estos trayectos por vías secundarias es fundamental circular con la máxima precaución, ya que es donde se registra una mayor siniestralidad.

Las carreteras convencionales presentan un riesgo muy superior en algunos de los siniestros de tráfico más frecuentes, como las salidas de vía, que causan el 40% de las víctimas mortales. El año pasado acumularon el 72% de los siniestros de este tipo, en los que se produjeron 349 fallecimientos.

En la mayoría de los casos, además, no intervienen otros vehículos, lo que pone de manifiesto que el comportamiento del conductor es determinante. Las distracciones y la velocidad excesiva están presentes en tres de cada cuatro salidas de vía y cuatro de cada 10 conductores implicados dieron positivo en alcohol.

También se insiste en la necesidad de prestar especial atención estos días a los usuarios vulnerables, como peatones, ciclistas y motoristas, especialmente en entornos urbanos y en carreteras convencionales, para lograr una convivencia segura entre todos los usuarios de las vías.

Los llamamientos a la prudencia tienen especial significado en un periodo vacacional concentrado, como es la Semana Santa, en el que puede acumularse fatiga al volante tanto en desplazamientos largos hasta el punto de destino como en trayectos cortos, habitualmente asociados al ocio y más expuestos a relajar la atención.