El oso pardo regresa a Ourense, León y Zamora más de un siglo después

Según informa RTVE, el oso pardo ha regresado a las sierras de Ourense, Zamora y León más de 150 años después de haber desaparecido de estos territorios. Así lo concluye un estudio que recoge 85 citas documentadas entre 2012 y 2025 en comarcas donde no existían registros modernos de la especie, concretamente en La Cabrera, La Carballeda, Sanabria y áreas limítrofes de la provincia de Ourense.

La investigación ha sido publicada en las revistas Quercus y Actualidad Jurídica Ambiental, y está firmada por Carlos Javier Durá Alemañ, José Vicente López-Bao, Javier Talegón Sevillano, María González Granados, Lara Naves Alegre y José Antonio Sánchez Zapata. Los autores recopilaron información procedente de observaciones directas, huellas confirmadas, daños en colmenares, imágenes de fototrampeo y testimonios de vecinos y agentes medioambientales.

Carlos Javier Durá, investigador Ramón y Cajal del CSIC y primer firmante del estudio, explicó que el oso pardo sigue catalogado como especie en peligro de extinción y que en España la población no supera los 400 ejemplares, repartidos entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. En este contexto, subraya la importancia de que la especie amplíe su área de distribución para alcanzar un estado de conservación favorable, en línea con las directrices europeas.

Uno de los territorios donde se ha constatado esta recolonización es La Cabrera, en la provincia de León, junto a las sierras cercanas de La Maragatería y La Carballeda. El equipo comenzó a recopilar datos en 2013 tras detectar una primera cita en Vega del Castillo, en la zona zamorana. Desde entonces, han ido sumando evidencias hasta reunir 85 registros distribuidos entre León, Zamora y parte de Ourense.

Muchas de estas nuevas observaciones se concentran en localidades como Valdavido, Truchillas, Encinedo o Saceda, en León, así como en distintos municipios de La Carballeda y Sanabria, en Zamora. La reiteración de citas en estas áreas apunta a una presencia ya consolidada del oso pardo, más allá de apariciones puntuales.