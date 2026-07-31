Los ourensanos exfumadores ya superan en número a los todavía adictos al tabaco

Ourense ya cuenta con más exfumadores que fumadores diarios. Según los últimos datos disponibles del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), correspondientes a 2024, el 17% de la población mayor de 15 años ha abandonado el tabaco, frente al 16% que mantiene un consumo cotidiano. La diferencia es estrecha, pero refleja el retroceso de un hábito que sitúa a la provincia entre los territorios españoles donde menos se fuma.

En términos absolutos, alrededor de 46.500 ourensanos son exfumadores, mientras unos 43.700 continúan fumando a diario. A ellos se suman cerca de 5.500 consumidores ocasionales, otro 2% de la población, por lo que el tabaco todavía forma parte de la vida de unas 49.000 personas. Otro 64% asegura no haber fumado nunca de manera habitual.

Según la AECC, el perfil más habitual del fumador es de un hombre entre 35 y 64 años. Además, la organización también advierte de que el tabaquismo no se distribuye por igual entre toda la población, sino que aumenta entre las personas con menores ingresos. La dependencia de la nicotina se combina así con factores sociales como la normalización del consumo, la facilidad de acceso y la incorporación temprana al hábito.

Que Ourense fume menos no elimina, sin embargo, sus consecuencias. El tabaco está relacionado con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de distintos tipos de cáncer. El Servicio de Neumología del CHUO recuerda que continúa siendo el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón y que el 90% de los nuevos casos se detecta en personas fumadoras. Isaura Parente, jefa del servicio, alerta además de que “máis da metade diagnostícanse xa con metástase e nun estadio avanzado”, una circunstancia que dificulta el tratamiento.

El descenso del consumo ofrece, por tanto, una evolución positiva, aunque todavía incompleta. Los exfumadores ya superan a quienes encienden un cigarrillo cada día, pero decenas de miles de vecinos mantienen un hábito cuya factura sanitaria puede prolongarse durante años y seguir manifestándose décadas después de haber abandonado por completo la adicción.