Ourense tendrá 13 colegios en el programa de vacunación contra la gripe de la Xunta

Campaña de vacunación infantil en el Carlos Casares de Xinzo de Limia en una imagen de archivo.

La vacunación contra la gripe ganará presencia en los colegios de Ourense este curso. La Xunta ampliará el programa piloto puesto en marcha el año pasado y llevará la campaña a 13 centros educativos del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, tres más que en la primera experiencia.

La medida forma parte de la ampliación anunciada este martes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que elevará de 55 a 75 los centros educativos incluidos en el programa en toda Galicia y permitirá llegar a una población diana de unos 26.000 escolares.

El objetivo es facilitar que los niños puedan recibir la vacuna contra la gripe en el propio colegio, evitando que las familias tengan que desplazarse a un centro sanitario y pedir permisos laborales para acompañarlos.

Ourense, por debajo de la media gallega

Los resultados del primer año muestran una aceptación desigual según las áreas sanitarias. En el conjunto de Galicia, 9.668 escolares recibieron la vacuna de los 18.966 incluidos en la población diana, lo que supone una cobertura del 50,98%.

En el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, la cobertura de la vacunación realizada en los centros educativos fue del 46,83%, por debajo de la media registrada en Galicia.

La participación fue más elevada en las ciudades gallegas, donde la cobertura media de la vacunación escolar alcanzó el 54,77%. Por áreas, Santiago de Compostela y Barbanza registró la mayor participación, con un 58,27%, mientras que Pontevedra y O Salnés quedó en el 45,53%.

Tres colegios más en Ourense

Para la próxima campaña, la Xunta prevé repartir la ampliación entre las siete áreas sanitarias. En el caso de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, se incorporarán tres centros educativos más, hasta alcanzar los 13 colegios.

El programa se dirige a escolares de entre 3 y 11 años. La experiencia del pasado curso permitió comprobar que la vacunación en los colegios tiene una mayor aceptación entre los niños de más edad. A partir de los cinco años, la cobertura conseguida en los centros educativos supera la registrada en los puntos habituales de vacunación.

En los más pequeños ocurre lo contrario. Los niños nacidos en 2021 y 2022 presentan mayores tasas de vacunación en centros de salud, hospitales y consultas, algo que la Xunta relaciona con el mayor contacto de sus familias con el sistema sanitario a través del calendario infantil de vacunación.