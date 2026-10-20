Ourense será en 2027 la provincia con más inversión per cápita de Galicia

Presentación del proyecto del nuevo Instituto Padre Feijóo en el concello de Pereiro de Aguiar el pasado mes de septiembre.

Las cifras 6.040 € Es la inversión por habitante que recibirá Ourense en 2027, la cifra per cápita más alta de toda Galicia, tras superar a Lugo. 1.848 M€ Gasto total territorializado destinado en exclusiva a la provincia ourensana para el próximo año en los Orzamentos. 15.158 M€ El presupuesto global récord de la Xunta de Galicia, el más alto de su historia y financiado sin recurrir a nuevo endeudamiento. 732,2 M€ Presupuesto total que gestionará el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, un 4,12 % más que en el actual ejercicio de 2026. 27 M€ Inversión reservada para la joya de la corona sanitaria: la finalización de las obras y el equipamiento del nuevo edificio del Complexo Hospital Universitario de Ourense (CHUO). 6 M€ Partida destinada a la construcción del nuevo IES de Pereiro de Aguiar, que se consolida como la mayor apuesta en equipamientos educativos para la provincia en este ejercicio.

La provincia de Ourense se erige como la gran protagonista en el reparto territorial de los Orzamentos de la Xunta para el año 2027. El borrador de las cuentas autonómicas, entregado este lunes en el Parlamento de Galicia, alcanza una cifra récord de 15.158 millones de euros a nivel global (un 6,7% más que los 14.204 millones del proyecto de 2026) y trae un hito para el territorio ourensano: la provincia se sitúa a la cabeza de Galicia en inversión por habitante, alcanzando los 6.040 euros per cápita. Esto supone un salto de 387euros por persona respecto a los 5.653 euros de 2026 y una subida acumulada de 829 euros por habitante sobre los 5.211 euros de 2025. Con este notable incremento, Ourense supera a Lugo, que se queda en 6.025 euros por residente (frente a los 5.664 de 2026).

En términos absolutos, el gasto territorializado que recibirá la provincia asciende a 1.848 millones de euros, lo que supone 115 millones más que en 2026 (1.733 millones). Este esfuerzo inversor se enmarca en un escenario macroeconómico expansivo en el que la Administración autonómica presenta, por cuarto año consecutivo, unos presupuestos financiados íntegramente con recursos ordinarios y sin recurrir a nuevo endeudamiento. Además, con la vista puesta en el horizonte del Año Santo, el documento se ha diseñado para que el Xacobeo 2027 actúe como una palanca estratégica de crecimiento y generación de riqueza.

La sanidad, motor inversor

El ámbito sanitario concentra el mayor músculo financiero del Gobierno gallego en la provincia. El área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras gestionará un presupuesto total de 732,2 millones de euros en 2027, lo que se traduce en un incremento del 4,12 % respecto al ejercicio anterior y consolida la tendencia al alza sobre los 703,2 millones presupuestados en 2026. La joya de la corona de estas inversiones será el Hospital Universitario de Ourense (CHUO), que dispondrá de 27 millones de euros. El grueso de esta cuantía, 24,3 millones, se destinará a finalizar la construcción del nuevo edificio de hospitalización de 12 plantas, mientras que 1,7 millones irán a su equipamiento.

El complejo hospitalario también se beneficiará de 600.000 euros para la humanización de espacios (manteniendo la consignación de 2026), con especial atención a la sala de Oncología, y de 400.000 euros para la mejora de la climatización en el hospital de Piñor.

Fuera de la ciudad, el Hospital Público de Verín recibirá 1,7 millones de euros para mejorar sus infraestructuras (1,3 millones) y adquirir un nuevo mamógrafo (393.250 euros), superando los 700.000 euros recibidos en el ejercicio anterior.

La Atención Primaria también experimentará un empuje con una bolsa de 3,35 millones de euros para cinco actuaciones. Entre ellas, sobresale la reserva de un millón de euros para avanzar en el demandado Centro Integral de Saúde (CIS) de O Carballiño (incrementando los 600.000 euros de 2026), así como 600.000 euros para el CIS Nóvoa Santos Ourense y otros 600.000 euros para hacer realidad el centro de salud de Montederramo. Las obras en curso en Boborás y Muíños recibirán 620.000 y 530.000 euros respectivamente.

Algunas inversiones destacadas en miles euros Consellería de Sanidade y Sergas En miles euros Plan Director del CHUO: nuevo edificio, Materno... 24.300 Equipamiento del nuevo edificio del CHUO 1.700 Humanización de espacios del CHUO (Oncología) 600 Equipamiento de alta tecnología en el área sanitaria 2.776 Mejoras e infraestructuras en el Hospital de Verín 1.700 Centro Integral de Saúde Nóvoa Santos 600 Centro Integral de Saúde Carballiño 1.000 Centro de salud de Muíños 530 Centro de salud de Boborás 620 Centro de salud de Montederramo 600 Mejoras en hospital de Piñor 400 Desarrollo Plan Galego de Sáúde Mental en Ourense 400 Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas Inicio de obras Circunvalación Este (OU-105 Benposta/N-525) 2.500 Nuevo vial de acceso al CHUO desde N-525 1.000 Mejoras OU-540 y OU-533 2.685 Adquisición y adecuación de locales para VPP (Alquiler social) 2.000 Desarrollo de suelo residencial e infraestructuras urbanas 7.390 Programa Rexurbe de rehabilitación 1.125 Construcción de viviendas en alquiler social 4.910 Obras del plan Hurbe 1.686 Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático Conservación de la biodiversidad transfronteriza (Proyecto ECOREG Gerês-Xurés) 1.625 Restauración de hábitats afectados por incendios 1.000 Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes Edificio administrativo de la Xunta 2.000 Obras en instalaciones deportivas 429 Consellería de Educación Nuevo IES de Pereiro de Aguiar 6.000 Rehabilitación integral en centros de Infantil , Primaria y ESO 1.237 Mejora funcional energética en centros de Primaria y Secundaria 2.358 Consellería de Economía e Industria Iniciativa Estratégica Aeroespacial de Ourense 1.516 Axencia Galega de Turismo Fondo Ultreia Xacobeo 2027 1.800 Consellería de Facenda Centro de Ciberseguridade de Galicia 2.586 Consellería de Medio Rural Dispositivo de defensa y lucha contra incendios 2.926 Infraestraucturas de prevención en incendios forestales 5.650

Infraestructuras y educación

Más allá de la salud, las infraestructuras viarias y los equipamientos educativos y tecnológicos marcan el paso de la inversión real en Ourense. La Consellería de Educación realizará una de sus mayores apuestas en la provincia con la construcción del nuevo IES de Pereiro de Aguiar, ya licitado, que cuenta con una partida de 6 millones de euros para 2027, con la obra ya licitada. En materia de carreteras, destacan las partidas para la mejora de la red viaria tanto en la OU-533 (A Rúa-A Gudiña) como en la OU-540 (carretera de Celanova). La ciudad también verá impulsada su red perimetral con 2,5 millones de euros para el último tramo de la Circunvalación Este (entre Bemposta y la N-525), que acaba de salir a concurso y que crece desde los 1,5 millones de 2026, y un millón de euros para el nuevo vial de acceso al CHUO desde la N-525, cuyo proyecto ya salió a exposición pública.

Por su parte, el Centro de Ciberseguridade de Galicia, un proyecto centralizado en la Tecnópole que reserva una inyección de 2.586.000 euros para rematar las obras y ponerlo en marcha en 2027.

Por último, el nuevo edificio administrativo de la Xunta, aún paralizado, vuelve a contar con una partida de dos millones de euros (idéntica a la consignada en el presupuesto anterior). Finalmente, en materia de vivienda, el Instituto Galego da Vivenda e Solo blinda dos millones para la ciudad, con el objetivo de desarrollar el plan piloto de adquisición y adecuación de locales para viviendas de promoción pública.