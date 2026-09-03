Ourense se prepara para 39 grados este viernes bajo alerta naranja por calor

Una imagen del calor sofocante en el Puente Romano de la ciudad de Ourense.

Galicia se prepara para otra jornada de altas temperaturas este viernes 4 de septiembre, con más de 90 concellos incluidos en alguno de los tres niveles de alerta establecidos por la Consellería de Sanidade. El nivel máximo, el aviso rojo, se mantiene en 16 municipios del interior de la provincia de Pontevedra.

La Xunta sitúa además en nivel naranja a los concellos de la Montaña de Ourense y del Noroeste de A Coruña, mientras que el nivel amarillo afecta a municipios de Valdeorras y la Montaña de Lugo.

El mapa de Galicia donde se registran alertas amarillas y naranjas por el calor en la comunidad autónoma este viernes, 4 de septiembre. | Meteogalicia

Ourense, entre las zonas con más calor

El calor será especialmente intenso en la provincia de Ourense. MeteoGalicia prevé hasta 39 grados en la zona del Miño de Ourense, mientras que en otros puntos del interior los termómetros también se situarán en valores elevados.

En la ciudad de Ourense, la previsión apunta a una jornada muy calurosa, con temperaturas que podrían alcanzar los 39 grados de máxima y 18 de mínima. El aviso por altas temperaturas estará especialmente vinculado a las horas centrales del día.

La situación responde a la influencia anticiclónica, que mantendrá cielos despejados o poco nubosos y favorecerá el ascenso de las temperaturas máximas en buena parte del interior gallego.

Aviso rojo en 16 municipios de Pontevedra

La alerta roja afecta a Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

En estas zonas se recomienda extremar las precauciones ante el riesgo que las altas temperaturas pueden representar para la salud.

Por su parte, el aviso naranja se extiende a numerosos municipios del interior de Ourense y el noroeste de A Coruña, mientras que el amarillo afecta a Valdeorras y a la Montaña de Lugo.

El calor continuará el sábado

La situación no desaparecerá de forma inmediata. MeteoGalicia prevé que el sábado se mantengan las altas temperaturas, con aviso amarillo en las Rías Baixas y máximas que podrían rondar los 35 grados.

El mapa de Galicia donde se registran alertas amarillas y naranjas por el calor en la comunidad autónoma este sábado, 5 de septiembre. | Meteogalicia

En Ourense, aunque se espera un ligero cambio en el tiempo durante el fin de semana, el mercurio seguirá en valores elevados, con máximas previstas de 38 grados el sábado y alrededor de 34 el domingo.