Ourense afronta una nueva ola de calor con temperaturas que pueden superar 40 grados

Con España, y media Europa, recuperándose de los últimos coletazos de la primera ola de calor del verano, que este año llegó en junio, el mes de julio nacerá con otro episodio de temperaturas extremas bajo el brazo. Así lo empiezan a predecir los modelos meteorológicos, que advierten una subida importante de temperaturas a partir del jueves, ya mucho más intensa desde el viernes y que, al menos en el caso de la mitad sur de Galicia, se mantendría hasta mediados de la semana siguiente.

El efecto “domo de calor” (también conocido como “cúpula de calor”) actuará como una tapadera sobre la Península Ibérica, atrapando el aire cálido y disparando los termómetros hasta niveles excepcionalmente sofocantes, como ya explican en la agencia MeteoRed, y también advierten en sus primeras previsiones tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como MeteoGalicia.

Sin embargo, antes de que el horno ourensano se encienda a su máxima potencia, la ciudad y sus comarcas vivirán una tensa calma térmica tanto hoy como mañana. Los pronósticos coinciden en que la jornada de este martes y la del miércoles estarán marcadas por la influencia del anticiclón de las Azores. Esta dinámica, que canaliza vientos del nordeste, dejará mañanas con intervalos de nubes bajas y bancos de niebla en la cuenca del Miño que se disiparán rápidamente, dando paso a tardes soleadas con máximas de entre 31 y 33 grados. Lo más destacado y aliviador será el respiro nocturno, con madrugadas agradables en las que los termómetros marcarán en torno a 15 grados, permitiendo a los ourensanos conciliar el sueño y ventilar los hogares con facilidad.

Esa tranquilidad tiene los días contados. El jueves marcará un punto de inflexión. Aunque la madrugada será la más fresca de la semana, rondando los 13 grados, la nubosidad matinal desaparecerá por completo y el sol será implacable desde primera hora, catapultando las máximas hasta rozar los 35 grados. Será la antesala de lo que el avance a medio plazo de MeteoGalicia y el modelo europeo de predicción (ECMWF) prevén como un episodio meteorológico severo. “O aire cálido irá entrando progresivamente cara á fin de semana, deixando de novo temperaturas moi elevadas na metade sur do territorio”, relatan en la agencia gallega. Los modelos predicen una ola de calor que, a falta de ser declarada oficialmente, arrancaría el viernes y se extendería, al menos, hasta mediados de la próxima semana.

Fin de semana de extremos

El impacto de lleno de este “domo de calor” se materializará el sábado y el domingo. Los modelos son contundentes y alertan de que la ciudad de Ourense y toda la cuenca del Miño rondarían unos asfixiantes 41 grados en las horas centrales del día. Por si fuera poco, el castigo no terminará al esconderse el sol, ya que regresarán las temidas “noches tropicales”. Las madrugadas del fin de semana serán excepcionalmente cálidas y el mercurio se resistirá a bajar de los 20 grados.