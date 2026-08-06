Ourense alcanza los 307.119 habitantes y marca su mayor cifra de población en ocho años

El ritmo de llegadas del exterior (+1.004 extranjeros más solo entre abril y julio) frena la sangría vegetativa local y sitúa a la provincia rozando los 55.000 vecinos nacidos en el extranjero, con Venezuela, Colombia y Brasil como principales orígenes.

La provincia de Ourense alcanzó los 307.119 habitantes a 1 de julio de 2026, superando por primera vez en ocho años la barrera de los 307.000 vecinos.

Para encontrar un volumen de residentes superior al actual hay que remontarse a finales de 2018, cuando la provincia contaba con 307.764 vecinos.

Los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Estadística Continua de Población, confirman la consolidación de una tendencia de recuperación que se apoya, única y exclusivamente, en la llegada de ciudadanos de origen foráneo.

Atrás queda el temido suelo demográfico de la primavera de 2022, cuando el padrón cayó hasta los 303.908 vecinos y las proyecciones indicaban que la provincia caería por debajo de 300.000 habitantes.

Desde entonces, la provincia ha enlazado cuatro años consecutivos ganando residentes.

La tendencia se ha agudizado en el segundo trimestre de 2026. Entre el 1 de abril y el 1 de julio, Ourense sumó 1.004 nuevos residentes nacidos en el extranjero, lo que arroja una media de 11 llegadas netas al día durante la primavera.

En esos mismos 90 días, el padrón de autóctonos experimentó un descenso de 493 personas. De este modo, la diferencia entre los que llegaron de fuera y la sangría vegetativa local dejó un saldo positivo neto de 511 habitantes en el trimestre. En el conjunto del primer semestre del año (enero-julio), la ganancia neta de población extranjera roza ya las 2.000 personas (+1.915).

Si se amplía la perspectiva a los últimos doce meses (de julio de 2025 a julio de 2026), hay un saldo positivo de 1.494 empadronados.

Ourense perdió en un año a 2.543 residentes de origen nacional por el saldo vegetativo negativo, pero incorporó a 4.037 ciudadanos nacidos en otros países.

Hoy, la provincia cuenta con 54.122 vecinos de origen extranjero, lo que significa que el 17,62 % de toda la población provincial ya ha nacido fuera de España.

Además, este flujo tiene un marcado acento iberoamericano: más del 70 % de los nuevos inmigrantes llegados esta primavera procede de Venezuela (340 personas), Colombia (200) y Brasil (170).

Desde el 1 de enero de 2020, la provincia ha perdido a más de 16.000 residentes nacidos en España, una cifra que ha sido compensada de forma simétrica por la llegada de más de 18.000 nuevos vecinos del exterior, lo que ha conseguido neutralizar el invierno demográfico.