Ourense, en alerta amarilla por lluvias que dejarán más de 40 litros en doce horas

MeteoGalicia mantiene activos este miércoles avisos meteorológicos de nivel amarillo por lluvias en el sur y la montaña de Ourense, donde se esperan acumulaciones superiores a los 40 litros por metro cuadrado en doce horas durante esta tarde.

Los avisos entraron en vigor a las 12,00 horas y se prolongan hasta la medianoche, en el marco del episodio de inestabilidad asociado a la borrasca Charles, que atraviesa la Península y dejará precipitaciones abundantes en Galicia.

Las zonas del sur y el este de la provincia de Ourense serán las más expuestas a este episodio, con las acumulaciones más importantes previstas en las áreas próximas a Portugal. La llegada de las bandas de precipitación más activas situará entre el mediodía y las últimas horas de la tarde el periodo de mayor adversidad meteorológica.

Este nuevo episodio de lluvias llega después de las precipitaciones registradas durante el lunes y el martes por el paso de la borrasca Bruna, que dejaron acumulaciones superiores a los 70 litros por metro cuadrado en algunos puntos del sur de Ourense.

Por otra parte, Aemet mantiene avisos amarillos por fenómenos costeros en distintos tramos del litoral gallego. Se esperan temporalmente vientos del sur o suroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora -fuerza siete- y mar combinada del suroeste con olas de entre cuatro y cinco metros en zonas del litoral de A Coruña y Pontevedra.