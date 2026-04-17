La niebla y las altas temperaturas marcan la previsión del tiempo para el fin de semana en Ourense

Dos jóvenes ourensanos se refugian del calor a la sombra de los árboles.

El buen tiempo se mantiene durante el fin de semana en Ourense. El sol y las altas temperaturas son protagonistas en los próximos días en la provincia que disfruta de cierta estabilidad.

Los días a lo largo del fin de semana comenzarán cubiertos de bancos de niebla que se irán despejando a lo largo de las horas para dejar paso al solo y temperaturas cercanas a los 30º.

Viernes 17 de abril

Para la segunda mitad del día las temperaturas registran una leve subida manteniéndose estables por encima de los 25º y que descenderán levemente hacia las primeras horas de la noche.

No se espera la aparición de precipitaciones por lo que el fin de semana comienza dominado por el sol.

Sábado 18 de abril

El día comienza dominado por las nieblas y con los termómetros rondando los 10º de mínima, una situación que va a mejorar a lo largo del día. El mercurio va a ir ascendiendo a partir del mediodía hasta rozar los 30º de máxima en algunos puntos de la ciudad y provincia.

El calor se va a notar y las rachas de viento van a ser muy leves por lo que el día se plantea como una gran oportunidad para realizar actividades al exterior y donde la hidratación debe ser prioridad si se va a permanecer mucho tiempo al sol.

Domingo 19 de abril

Este día se mantiene la dinámica de los anteriores, comenzando con las nieblas muy presentes para ir desapareciendo y dar paso al sol, calor y altas temperaturas.

A diferencia de los días anteriores el riesgo de incendio es más elevado con la presencia de rachas de viento que pueden llegar a los 20 kilómetros por hora en algunos puntos de la provincia.

El día va a terminar con un descenso en las temperaturas que va a provocar el inicio de la siguiente semana como mínimas ligeramente por debajo de los 10º antes de la llegada de nuevas borrascas y lluvias a mitad de semana.