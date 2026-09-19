Ourense cierra 2025 con 16.972 procedimientos judiciales pendientes, 780 menos que un año antes

Los órganos judiciales de Ourense recibieron 37.321 nuevos procedimientos durante 2025 y resolvieron 38.319, según la memoria de actividad judicial de Galicia publicada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El balance permitió a la provincia terminar el ejercicio con 998 asuntos resueltos más que ingresados.

Ourense cerró el año con 16.972 procedimientos en trámite, frente a los 17.752 con los que había comenzado. La diferencia supone 780 asuntos pendientes menos y una reducción del 4,4%.

Los datos sitúan a Ourense como la provincia gallega con menor número de procedimientos pendientes, en un ejercicio en el que las cuatro provincias redujeron su carga judicial.

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A Coruña concentra el mayor volumen de procedimientos

A Coruña registró la mayor actividad judicial de Galicia durante 2025, con 140.706 nuevos procedimientos, un 2,4% menos que el año anterior. Sus órganos judiciales resolvieron 139.542 asuntos, un 4,6% más, aunque terminaron el ejercicio con 92.270 procedimientos pendientes.

En Pontevedra ingresaron 134.361 asuntos, un 4,2% menos, y se resolvieron 136.827, un 3,7% más. Al igual que Ourense, sus juzgados consiguieron finalizar más procedimientos de los que recibieron.

Lugo contabilizó 39.194 nuevos asuntos y resolvió 39.986. La provincia registró el mayor incremento de resoluciones de Galicia, con una subida cercana al 9%.

La memoria también analiza la actividad de los cuatro juzgados de menores de Galicia, situados en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Durante 2025 recibieron 882 procedimientos, un 8,3% menos, y resolvieron 998. Al cierre del ejercicio quedaban 636 asuntos en trámite, un 11,8% menos.

Los últimos datos disponibles sobre condenas, correspondientes a 2024, reflejan 1.041 menores condenados en Galicia: 790 hombres y 251 mujeres. Por edades, 348 tenían 17 años; 308, 16; 203, 15; y 182, 14. Un total de 973 eran españoles, el 93,5%.

Uno de los datos que destaca la memoria es el aumento de los procedimientos por violencia machista entre menores, que alcanzaron los 25 durante 2025, un 25% más que el año anterior. Fueron enjuiciados 15 menores y se dictaron otras tantas sentencias, con imposición de medidas en 14 de ellas.

En el conjunto de la violencia sobre la mujer, los órganos judiciales gallegos recibieron 8.100 denuncias durante 2025, unas 22 al día y un 6,6% más que en el ejercicio anterior. El número de mujeres víctimas, sin embargo, descendió un 3,2%, desde 7.248 hasta 7.017.