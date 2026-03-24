Ourense tiene los coches más viejos de España con una media de 18,2 años

Galicia continúa envejeciendo su parque móvil y ya alcanza una edad media de 16,7 años en 2025, medio año más que en 2024, según los datos elaborados por Ideauto para Faconauto. Se trata del segundo registro más alto entre comunidades autónomas, solo por detrás de Castilla y León (16,9), y muy por encima de la media nacional, situada en 14,6 años. El dato más llamativo se registra en Ourense, que se sitúa como la provincia con los coches más antiguos de España, con una media de 18,2 años y un parque total de 202.374 vehículos.

Diferencias dentro de Galicia

Tras Ourense, las provincias con mayor antigüedad media son:

Pontevedra: 16,9 años (568.937 turismos)

Lugo: 16,9 años (214.769 turismos)

En el lado opuesto se sitúa A Coruña, con los vehículos más “jóvenes” de la comunidad, aunque aún con una media elevada de 15,9 años y un parque de 650.820 turismos.

Edad de los diferentes vehículos en España | Ideauto

Tendencia general en España

A nivel estatal, la edad media de los turismos ha pasado de 14,5 años en 2024 a 14,6 en 2025, lo que confirma una tendencia general de envejecimiento. Solo dos comunidades lograron revertirla:

Madrid: de 11,5 a 11,3 años

Comunitat Valenciana: de 14,2 a 14,1 años

En el extremo contrario, los parques más envejecidos se concentran en Ceuta y Melilla (17,9 años), Castilla y León (16,9), Galicia (16,7) y Extremadura (16,6).

Reclamo de un plan nacional

Desde Faconauto advierten de que estos datos reflejan que la renovación del parque automovilístico “no avanza al ritmo necesario”. La patronal destaca que varias comunidades han comenzado a impulsar planes propios, pero insiste en la necesidad de una respuesta estatal.

En este sentido, reclama la puesta en marcha de un Plan Nacional de Renovación del Parque, contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible, que permita retirar los vehículos más antiguos y sustituirlos por modelos de bajas emisiones.