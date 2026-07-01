Ourense concentra 26 de las 35 parroquias gallegas de alto riesgo de incendios al inicio de la campaña de verano

La campaña de alto riesgo de incendios forestales comienza este miércoles, 1 de julio, en Galicia y se prolongará hasta el 30 de septiembre. La provincia de Ourense vuelve a situarse como uno de los territorios más sensibles, concentrando 26 de las 35 parroquias de alta actividad incendiaria (PAAI) identificadas este año por la Xunta.

Además, el Índice de Riesgo Diario de Incendio Forestal (IRDI) señala para esta jornada riesgo extremo en varios municipios ourensanos, entre ellos A Peroxa, Coles, Esgos, Vilamarín y Xunqueira de Espadanedo, mientras que buena parte de la provincia se encuentra en nivel muy alto.

Refuerzo de medios y nuevas restricciones preventivas

La campaña de este año llega marcada por el refuerzo de los dispositivos de prevención y extinción, así como por nuevas medidas para limitar actividades que puedan provocar incendios durante las jornadas de mayor riesgo.

La Consellería do Medio Rural ha regulado el uso de maquinaria agrícola cuando el IRDI alcance niveles muy altos o extremos, una decisión que busca reducir los fuegos originados por trabajos agrícolas. Según los datos de la Xunta, Galicia registró 411 incendios en la última década relacionados con esta actividad, cerca del 60 % de ellos entre las 12.00 y las 18.00 horas.

El dispositivo autonómico incorpora como novedad 42 nuevas brigadas de la empresa pública Seaga, lo que supone la incorporación de 168 efectivos adicionales durante los meses de verano.

La Xunta calcula que podrá movilizar hasta 7.000 profesionales entre personal propio, brigadas, agentes forestales y servicios de apoyo en caso de necesidad. También se refuerza la Unidade de Directores de Extinción (UDEX), que pasa de seis a quince especialistas encargados de coordinar los grandes incendios forestales.

En el apartado aéreo, Galicia contará con 24 medios dependientes de la Xunta, entre ellos dos nuevos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación y un helicóptero pesado. A estos recursos se sumarán entre nueve y diez aeronaves estatales.

El Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) fija para este año el objetivo de que no se superen las 29.207 hectáreas quemadas, después de que durante 2025 ardiesen más de 118.000 hectáreas en toda la comunidad. La Xunta mantiene además abierta la posibilidad de ampliar el periodo de alto riesgo al mes de octubre en función de la evolución meteorológica.