La espera en Ourense para primera cita con el médico baja en 14 días

Ourense aguantó el golpe de las huelgas médicas sin que sus listas de espera se disparasen. El Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras cerró el primer semestre con una demora media de 52 días para una primera consulta, 10,3 menos que en diciembre y 14,1 menos que doce meses atrás. La espera quirúrgica, en cambio, subió hasta los 68,9 días, con cifras similares a las registradas en junio del año pasado.

Eloy Sánchez, Santiago Camba y Silvia Álvarez Paradelo presentando el balance sanitario del área. | José Paz

El gerente del área sanitaria, Santiago Camba, puso el foco precisamente en el contexto en el que se consiguieron estos resultados. “Venimos de un semestre convulso y complicado”, explicó durante la presentación de los datos, en referencia a las sucesivas jornadas de huelga médica desarrolladas entre febrero y junio. Según señaló, las convocatorias obligaron a reprogramar actividad y tuvieron una incidencia especial sobre las intervenciones quirúrgicas, más difíciles de recuperar que una consulta.

La mejora en consultas gana perspectiva al mirar más atrás. En junio de 2024, la espera media para una primera consulta alcanzaba los 129,2 días. Dos años después se sitúa en 52, menos de la mitad. En ese momento, la espera quirúrgica ascendía a los 81,8 días.

Además, los pacientes clasificados como prioridad 1 -aquellos cuya intervención, por criterios clínicos, sociales y funcionales, no admite una demora superior a 30 días según el sistema del Sergas- esperaron una media de 13,1 días para ser operados. Camba destacó también los tiempos de las vías rápidas para procesos oncológicos, con demoras inferiores a ocho días en patologías como melanoma, colon, mama o endometrio.

Más allá de los tiempos medios, aumentó el número de pacientes pendientes. El área sanitaria cerró junio con 25.228 personas a la espera de una primera consulta hospitalaria, 1.019 más que en diciembre, mientras que la lista quirúrgica creció en 642 pacientes, hasta los 6.076. La mayoría de estos últimos llevaban menos de seis meses esperando.

Los datos también varían entre los tres hospitales del área, aunque las diferencias son mucho menores en consultas que en cirugía. El CHUO cerró junio con 71 días de demora quirúrgica, frente a los 63,2 de Verín y los 54,2 de Valdeorras. En consultas, los tres centros se movieron en una horquilla muy estrecha, entre los 49,8 días de de O Barco de Valdeorras y los 52,7 de Verín.

Camba reclama al Gobierno que negocie con los facultativos

Santiago Camba mostró una postura comprensiva con los facultativos en huelga. El gerente del área sanitaria consideró “lógicas” las reivindicaciones de los médicos y defendió que “deben luchar por ellas”.

Además, situó el foco en el Gobierno central, al que reclamó que se siente a negociar con los profesionales ante lo que definió como una “causa noble”. Pese al impacto de los paros, destacó el compromiso del personal y su esfuerzo por no desatender a los pacientes. El 28 de octubre comienza una huelga médica nacional convocada de manera indefinida.