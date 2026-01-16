Ourense contiene los precios mejor que la media nacional

La inflación se modera y Ourense respira un poco mejor que el resto del país. Los precios han cerrado el año 2025 con una subida del 2,7% en la provincia, según los datos definitivos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato confirma que Ourense logra contener la escalada de precios mejor que la media de España, que ha terminado el ejercicio en el 2,9%, impulsada por un repunte final en los costes energéticos, pero pierde en la comparativa con Galicia que cerró el año en el 2,6%.

Esta diferencia de dos décimas, que a priori puede parecer menor, tiene una lectura positiva para el bolsillo de los ourensanos. Al cruzarse con la previsible subida del Salario Mínimo Interprofesional -un 3,1%-, los trabajadores de la provincia ganarán 0,4 puntos de poder adquisitivo, el doble de ganancia que experimentará el trabajador medio español. Pero la recuperación va más allá del salario mínimo. Con un sueldo medio que, según las estimaciones, ha perforado el techo histórico de los 23.500 euros brutos anuales (+5,4%), la remuneración promedio en la provincia duplica el ritmo de la inflación (2,7%).

Si bien el IPC interanual cerró diciembre en el 2,7% empujado por el repunte energético invernal, la inflación media anual -el promedio real vivido por las familias mes a mes- se contuvo en un 2,4%, situándose tres décimas por debajo de la media española (2,7%). El calendario ha castigado el bolsillo de los ourensanos en dos momentos críticos: abril y octubre, ambos con picos mensuales del 0,9%, fueron los meses más inflacionistas del ejercicio. Por contra, el final del verano trajo el mayor alivio del año, con caídas de precios en julio (-0,3%) y especialmente en septiembre (-0,4%).

Aunque el dato general es positivo, hay partidas que siguen castigando la economía de los hogares ourensanos. Tal y como ocurría en los meses anteriores, el grupo de la vivienda (que incluye electricidad, gas y combustibles) sigue siendo el principal motor inflacionista en la provincia con un repunte del 4,5% interanual. Sin embargo, el dato esconde una realidad mucho más dura: el subgrupo de electricidad, gas y otros combustibles se ha disparado un 7,8%, confirmando que la factura energética y la climatología son, de lejos, el mayor lastre para el bolsillo de los ourensanos en este cierre de año.

La factura energética, las bebidas y el tabaco lideran las subidas con repuntes superiores al 7,5%

Le siguen de cerca otros gastos que nada tienen que ver con el frío. El tabaco se ha encarecido un 7,5%, convirtiéndose en uno de los grupos más inflacionistas, mientras que el sector de restaurantes y hoteles mantiene su tendencia alcista con una subida del 3,6%, reflejando que la hostelería sigue trasladando parte del aumento de costes al cliente final.

Cesta de la compra

En la cesta de la compra, la situación presenta novedades importantes. Si en años anteriores los protagonistas fueron los productos frescos, 2025 cierra con nuevos líderes de las subidas en el supermercado como son las bebidas no alcohólicas (aguas, refrescos y zumos). Este grupo lidera las subidas con un incremento del 7,6%, superando ampliamente al índice general de alimentos, que se ha quedado en un 3,8%. También llama la atención el encarecimiento de los productos y aparatos médicos, que repuntan un 4,5%.

En el lado opuesto de la balanza, el equipamiento del hogar ofrece el mayor alivio a las familias. Los precios de los aparatos domésticos han caído un 2,8% interanual y los equipos audiovisuales se han abaratado un 4,4%, compensando en parte las subidas de la cesta básica.

Ourense esquiva la asfixia de las grandes capitales pero lidera la inflación en Galicia

En el tablero nacional, Ourense se ubica en una cómoda zona media, ocupando el puesto 26 del ranking de las 52 provincias en lo referente a la subida de precios. Con su 2,7%, la provincia logra esquivar la tensión de precios que asfixia a las grandes capitales como Madrid (3,7%) o Málaga (3,2%). Sin embargo, la lectura autonómica ofrece un matiz menos amable, ya que Ourense lidera la subida de precios en Galicia. El componente energético y la climatología invernal penalizan al interior frente a la fachada atlántica, dejando a la provincia ligeramente por encima de A Coruña (2,6%), Pontevedra (2,5%) y Lugo, que con un 2,4% marca el registro más bajo de la comunidad.