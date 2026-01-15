Crece la brecha salarial entre Ourense y el resto de las provincias gallegas

El mercado laboral ourensano consolida su recuperación con un nuevo máximo histórico. El salario medio anual en la provincia se situó en los 22.294 euros al cierre de 2024 (y habría superado los 23.500 euros brutos anuales a cierre de 2025, según las estimaciones), una cifra que supone un incremento de 821 euros respecto al ejercicio anterior (+3,8%) y que confirma una década ininterrumpida de subidas desde el suelo de la crisis financiera. Sin embargo, este dato positivo esconde una pérdida de competitividad relativa: Ourense corre más despacio que sus vecinos y sigue siendo la provincia gallega con salarios más bajos y cada vez a más distancia del resto.

Según la Agencia Tributaria, la brecha salarial con el resto de la comunidad se ha ensanchado. El resultado es que la diferencia entre lo que cobra un trabajador ourensano y la media gallega se ha disparado hasta los 1.938 euros anuales, la mayor distancia registrada en la última década. Si la comparativa se hace con el norte de la comunidad, la desventaja es aún más notable: un empleado coruñés percibe ya 3.665 euros más al año que uno ourensano. Echando la vista más atrás, las cifras no son halagüeñas: si en 2009 un trabajador ourensano cobraba 1.178 euros menos que la media autonómica, hoy esa diferencia es de 1.938 euros. La brecha ha crecido un 65% en 15 años.

En el contexto estatal, Ourense ocupa el puesto 33 en el ranking de las 52 provincias y ciudades autónomas, situándose en la zona media-baja de la tabla. Aunque la provincia ha logrado distanciarse de los vagones de cola -superando por más de 4.500 euros a Jaén, que cierra la clasificación con 17.792 euros anuales-, la convergencia con los grandes polos industriales sigue siendo una asignatura pendiente. La diferencia salarial con Madrid roza ya los 10.000 euros anuales (9.617 euros), y la brecha con la media española se ha acrecentado hasta 2.668 euros, la cifra más alta de lo que va de siglo -en 2009 un ourensano cobraba 2.000 euros menos que la media española-.

Por sectores

La estadística tributaria revela una profunda polarización en el mercado laboral de la provincia. La media salarial de 22.294 euros tiene muchas vertientes. Por un lado, los sectores de banca y seguros lideran la tabla con retribuciones medias de 36.341 euros, seguidos muy de cerca por la industria extractiva y energética -impulsada por la pizarra y las hidroeléctricas-, que mantiene salarios superiores a los 31.000 euros.

En el extremo opuesto, gran parte del sector servicios, que aglutina el grueso del empleo en la provincia, sigue lastrando el promedio general. Los trabajadores del comercio y hostelería percibieron de media 19.098 euros, mientras que en el sector de servicios a las empresas los sueldos caen hasta los 16.755 euros. Esta disparidad provoca que un empleado del sector financiero gane más del doble que uno de servicios auxiliares dentro de la misma provincia.

A pesar del ensanchamiento de la brecha geográfica, las perspectivas para 2025 son optimistas en términos absolutos. La firma de convenios provinciales con subidas récord, que en el sector privado ourensano promediaron un alza del 6,08% -la más alta de España-, anticipa un salto cuantitativo relevante.