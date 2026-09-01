Abierta la convocatoria del programa "Xuventude Crea" a la juventud gallega residente en el exterior

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha la XVII edición del programa "Xuventude Crea", una iniciativa que vuelve a abrir sus puertas a la juventud gallega residente en el exterior y que busca fomentar la imaginación, la creatividad y la innovación entre las nuevas generaciones.

El certamen, impulsado por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, se ha consolidado como una de las iniciativas de referencia para apoyar a jóvenes creadores gallegos y cuenta en esta edición con la colaboración de diferentes departamentos y organismos de la Administración autonómica, entre ellos la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y la Axencia Galega das Industrias Culturais.

Una de las novedades que se consolida en esta edición es la participación de los jóvenes gallegos residentes fuera de Galicia, reforzando así los vínculos de las nuevas generaciones de la diáspora con la cultura y la sociedad gallegas.

La colaboración de la Secretaría Xeral da Emigración permitirá que las personas finalistas procedentes del exterior puedan contar con financiación para desplazarse y participar en las fases finales del certamen. De este modo, el programa pretende facilitar que el talento gallego que se desarrolla fuera de la comunidad tenga también la oportunidad de mostrar sus trabajos y formar parte de las actividades finales de ‘Xuventude Crea’.

Quince especialidades artísticas

La edición de 2026 incluye 15 especialidades artísticas, diseñadas para atender a diferentes intereses y disciplinas creativas de la juventud.

Los participantes podrán concurrir de manera individual o en grupo, y las obras que resulten ganadoras en cada categoría tendrán la posibilidad de acceder posteriormente a un programa de formación y mentoring orientado a ayudarles a desarrollar y poner en marcha sus propios proyectos empresariales.

La iniciativa combina así la promoción cultural con el impulso a nuevas oportunidades profesionales y empresariales para los jóvenes creadores.

Hasta el 30 de septiembre

El plazo para presentar las solicitudes permanece abierto hasta el miércoles 30 de septiembre de 2026 a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia.La convocatoria está dirigida tanto a jóvenes residentes en Galicia como a aquellos que viven en otros países o comunidades autónomas y mantienen sus vínculos con Galicia.