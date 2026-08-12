¿Sabe usted que Ourense demuestra cada día que es una provincia solidaria?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la BRIF de Laza va a ayudar a las provincias vecinas a apagar las llamas
¿Sabe usted que Ourense demuestra cada día que es una provincia solidaria, especialmente en lo que se refiere a afrontar incendios? ¿Que la BRIF de Laza cuando no hay fuegos en nuestro territorio no para y va a ayudar a las provincias vecinas a apagar las llamas? ¿Que este martes 18 bomberos acudieron a Cifuentes De Rueda, en León? ¿Que la sensibilidad con esta gran problemática es total?
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