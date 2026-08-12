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¿Sabe usted que Ourense demuestra cada día que es una provincia solidaria?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la BRIF de Laza va a ayudar a las provincias vecinas a apagar las llamas

Un brigadista de la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) en un fuego del agosto pasado en Maceda
Un brigadista de la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) en un fuego del agosto pasado en Maceda | @BrifLaza

¿Sabe usted que Ourense demuestra cada día que es una provincia solidaria, especialmente en lo que se refiere a afrontar incendios? ¿Que la BRIF de Laza cuando no hay fuegos en nuestro territorio no para y va a ayudar a las provincias vecinas a apagar las llamas? ¿Que este martes 18 bomberos acudieron a Cifuentes De Rueda, en León? ¿Que la sensibilidad con esta gran problemática es total?

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