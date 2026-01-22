Ourense un destino turístico “slow travel”

Ourense ya no es solo una parada técnica en el camino a Santiago o la costa gallega. La capital termal de Galicia se presenta en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid con una propuesta renovada que busca reconciliar al visitante con su esencia más pura: el agua y la piedra. Tras un 2025 que los indicadores hoteleros calificaron como “de transición”, la ciudad contraataca reforzando sus activos más singulares.

La gran noticia para el sector este año ha sido la recuperación de las Termas de A Chavasqueira. Tras seis años de espera, el complejo reabrió sus puertas en octubre de 2025. La reconstrucción ha respetado el icónico estilo japonés de madera que lo convirtió en símbolo nacional del bienestar, pero integrando sistemas de eficiencia energética que lo sitúan a la vanguardia de la sostenibilidad.

la ciudad puede presumir de su Paseo Termal del Miño, un ecosistema único en Europa con más de cinco kilómetros de senda peatonal

Junto a la Chavasqueira, la ciudad puede presumir de su Paseo Termal del Miño. Se trata de un ecosistema único en Europa con más de cinco kilómetros de senda peatonal donde el termalismo lúdico de Outariz y Canedo convive con el patrimonio industrial de la ciudad. Aunque algunas pozas públicas mantienen cierres estacionales por mantenimiento hasta la primavera de 2026, la oferta privada y los espacios rehabilitados garantizan la experiencia al viajero de invierno.

Pero Ourense no solo huele a azufre, sino también a historia. La ciudad pone en valor su Casco Histórico, un laberinto medieval que guarda joyas como la Catedral de San Martiño y su Pórtico del Paraíso, cuya policromía sigue siendo uno de los mayores reclamos culturales del noroeste peninsular.

La estrategia para 2026 pasa por la desestacionalización a través de la mesa. El éxito de las jornadas gastronómicas en 2025, que generaron un impacto económico superior a los 700.000 euros en el conjunto de la provincia, tiene en la capital su epicentro. El binomio entre el comercio de proximidad del centro urbano y la oferta enogastronómica de las cuatro denominaciones de origen que rodean la ciudad (Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei) posiciona a Ourense como un destino de “slow travel” de primer orden.

Viajeros en la estación Empalme de Ourense. | José Paz

El balance de 2025 mostró que el filón del AVE aún tiene margen de mejora. La terminal de Ourense-Empalme superó los dos millones de usuarios, pero el flujo no siempre se tradujo en estancias hoteleras. La inversión de más de 10 millones de euros en la provincia durante el pasado ejercicio ha permitido mejorar la señalización inteligente y la accesibilidad desde la estación hasta los principales puntos turísticos.

Datos