La provincia de Ourense encabeza el alza del desempleo en la España peninsular

Primera Encuesta de Población Activa (EPA) del año y primer jarro de agua fría para el empleo en la provincia. Los datos del primer trimestre publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) marcan el peor comienzo de año del mercado laboral ourensano en mucho tiempo. Lo que hace apenas tres meses era una situación de estabilidad relativa, con una tasa de paro del 8,03% que situaba al territorio en la zona media-baja de la tabla nacional, se ha transformado en un preocupante 11,29%. Este incremento de 3,26 puntos porcentuales no solo convierte a Ourense en la provincia con más desempleo de Galicia, sino que la sitúa como el territorio con la tasa de paro más elevada de toda la mitad norte de España.

En términos absolutos, la bolsa de desempleados en la provincia ha sumado 4.600 personas en solo noventa días para alcanzar un volumen total de 15.000 parados. Se trata del mayor incremento trimestral del desempleo registrado en Ourense en 16 años, concretamente desde el primer trimestre de 2010. Este crecimiento relativo del 44,2% es el segundo más rápido de todo el país, solo superado por las Islas Baleares. El impacto es tal que Ourense ha pasado de ser la 37ª provincia con más paro a ocupar el puesto 23º en solo un trimestre. Esto supone perder de golpe su ventaja competitiva, ya que si en diciembre su tasa era casi dos puntos inferior a la media nacional, hoy se sitúa casi medio punto por encima del promedio de España (10,83%).

Efecto inmigración

El fuerte repunte de la población activa explica gran parte del incremento del desempleo registrado en este comienzo de año. Ourense ha sumado 3.300 personas al mercado laboral en solo tres meses, un aumento vinculado directamente con la llegada de ciudadanos extranjeros al territorio. Esta incorporación a los registros oficiales ha hecho aflorar una demanda de empleo que el tejido productivo provincial no ha podido absorber por ahora.

La cifra de 4.600 nuevos parados en Ourense responde a una suma de dos factores distintos. Por una parte, el final de la campaña navideña supuso la pérdida de 1.300 empleos reales en la provincia. Por otra parte, el número de personas dispuestas a trabajar aumentó en 3.300 debido principalmente a la llegada de ciudadanos extranjeros al territorio ourensano. Muchas de estas personas no han sido despedidas, sino que figuran ahora como paradas porque han empezado a buscar trabajo de forma activa.

El mercado provincial se muestra incapaz de absorber este flujo migratorio repentino debido a su rigidez estructural y al envejecimiento. Además, pese al repunte, Ourense mantiene la mayor tasa de inactividad de España, con un 51,1% de la población fuera del circuito laboral.

Colapso empleo masculino

Otro factor determinante en este arranque de ejercicio ha sido el desplome del empleo entre los varones. De los 4.600 nuevos parados registrados, más del 80% (3.700 personas) son hombres. El paro masculino se ha disparado un asombroso 92,5% en un solo trimestre, un colapso que sitúa a la provincia en el podio nacional de destrucción de empleo masculino, solo por detrás de Gipuzkoa. Esta anomalía ha provocado que la brecha de género se invierta y hoy hay 7.700 hombres parados frente a 7.400 mujeres.

231.500 nuevos parados en España en solo tres meses

El mercado laboral español ha sufrido una fuerte sacudida en el inicio de 2026 al elevar su tasa de paro hasta el 10,83%. Este incremento nacional de 231.500 desempleados marca el peor arranque de ejercicio desde hace trece años y se suma a un retroceso de 170.300 ocupados en todo el país. La cifra total de parados asciende a 2.708.600 frente a un volumen de 22.293.000 trabajadores activos. El desempleo masculino se sitúa en el 9,47% mientras el femenino escala al 12,35% y el juvenil alcanza el 24,5%. Además la población activa nacional supera los 25 millones por primera vez. Por su parte, Galicia sitúa su tasa de paro en el 8,96% tras sumar 9.000 desempleados. La comunidad registra 1.178.100 ocupados tras perder 8.800 efectivos trimestrales aunque el balance anual arroja 28.000 empleos creados.