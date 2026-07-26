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Información de los incendios en la meseta

¿Sabe usted que Ourense se encuentra en el podio mundial de los fuegos artificiales?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, la Costa Brava se ilumina con luz ourensana

Fuegos artificiales
Fuegos artificiales

¿Sabe usted que la pirotécnica ourensana está de moda? ¿Que Xaraiva quedó tercera en el concurso internacional de fuegos artificiales de San Fermín, en la que también participó Josman? ¿Que ambas también protagonizan los fuegos en las fiestas de la Costa Brava estos días? ¿Que además la empresa galardonada en Pamplona será la encargada de abrir la semana grande de Bilbao en agosto?

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