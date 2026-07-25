¿Sabe usted que siguen buscando a Micky, el gato que huyó tras un accidente en Verín?

¿Sabe usted que la familia de Micky, el gato siamés que huyó tras sufrir un accidente el coche en el que viajaba por Verín el 23 de mayo, sigue desaparecido? ¿Que aquel día de infausto recuerdo viajaban un total de siete mascotas, y el felino es el único que sigue sin aparecer? ¿Que piden a los vecinos de Feces de Abaixo, Mourazos y Tamagos que sigan atentos por si lo ven? ¿Que la esperanza es lo último que se pierde?