Ourense espera 42.100 migrantes en 10 años para no bajar población

Las colas que se registran estos días en las oficinas del Concello y de Extranjería de Ourense, derivadas del proceso de regularización extraordinaria iniciado este mes de abril, son la antesala estadística del mayor cambio sociológico de la provincia en el último siglo. Ourense se prepara para recibir a 42.119 inmigrantes procedentes del extranjero durante los próximos diez años. Esta inyección de nueva población será el único factor estructural capaz de sostener el padrón frente a una natalidad bajo mínimos y una mortalidad en máximos.

Las últimas proyecciones cruzadas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Galego de Estatística (IGE) dibujan una radiografía inédita para el periodo 2026-2036. Un escenario donde la llegada ininterrumpida de ciudadanos foráneos compensará una mortalidad récord y cambiará de forma visible el mapa humano de los 92 concellos ourensanos.

Entrarán de media 11 nuevos vecinos internacionales cada día, según las proyecciones demográficas

11 inmigrantes al día

Para absorber las más de 42.100 incorporaciones previstas, la provincia mantendrá un ritmo de acogida intenso. La estadística oficial cifra en casi 11 llegadas internacionales al día durante la próxima década. El impacto, no obstante, es inminente. Las proyecciones del INE marcan precisamente este ejercicio de 2026 como el pico máximo de la serie histórica. En el año en curso, las previsiones apuntan a la entrada de 5.142 personas desde otros países. Esto supone un ritmo frenético de 14 nuevos vecinos diarios. El flujo se irá moderando progresivamente, pero nunca bajará del umbral de las 3.000 entradas anuales de aquí a 2036.

El techo de 2030

El motivo por el que Ourense necesita absorber este volumen de población si quiere mantener su actual población radica en el desgaste de la pirámide autóctona. El IGE calcula que en esta misma década, la provincia registrará 37.282 defunciones más que nacimientos. Un saldo vegetativo fuertemente negativo que, de no ser por la migración, mermaría drásticamente el censo oficial. Sin embargo, el cruce de ambas curvas -la caída natural y el saldo migratorio positivo- da como resultado una inusual estabilidad. El empuje foráneo provocará incluso que la provincia gane habitantes a corto plazo. El padrón pasará de los 306.621 residentes actuales a tocar un techo de 308.007 habitantes en 2030. A partir de esa fecha, el envejecimiento volverá a inclinar la balanza a la baja, estabilizando a la provincia en 305.941 vecinos en 2036.

Nuevos desafíos

En la actualidad, según el dato consolidado a 1 de enero de 2026, Ourense cuenta con 52.156 residentes nacidos fuera de España (un 17% del total). La fotografía de 2036 proyecta un salto cualitativo. Mientras la población nacida en España residente en Ourense caerá hasta los 232.946 habitantes debido a la mortalidad, el bloque de nacidos en el extranjero escalará hasta rozar las 73.000 personas. En solo una década, el 23,8% de la población será de origen foráneo.

Más allá del salvavidas exterior, la radiografía demográfica de la próxima década deja una advertencia insalvable para Ourense. Aunque el padrón logre mantenerse a flote por encima de 300.000 habitantes, las proyecciones apuntan a que los nacimientos seguirán estancados, mientras el aumento de la esperanza de vida disparará el volumen de octogenarios. Así, el escenario plantea un reto que ya no será solo retener población, sino cómo sostener los servicios sociales y el sistema sanitario.