En Ourense se firmaron 105 hipotecas sobre viviendas en junio, 43 menos que en mayo, aunque se prestó más dinero

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha descendido un 7,26% en junio en Galicia respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 1.418 frente a las 1.529 del ejercicio anterior, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo al total de fincas, se han constituido 1.947 prestámos en la comunidad autónoma gallega. De ellas, 40 fueron sobre rústicas y 1.907 sobre urbanas. De las hipotecas concedidas respecto a estas últimas, 1.418 han sido sobre viviendas, cinco en solares y 484 de otro tipo. En Ourense, el número de hipotecas firmadas sobre viviendas en este mes ha sido de 105, 43 menos que en mayo.

En cuanto al capital prestado, la cuantía ha ascendido a un total de 267 millones, un importe superior al del mismo mes del año anterior en el que el que la cuantía fue de 243 millones. En concreto, en el caso de las viviendas ha sido de 191 millones frente a los 187 millones de junio de 2025.

Suben a nivel nacional

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,8% en junio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 45.907 préstamos, su mayor cifra en un mes de junio desde 2010, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de junio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los ascensos después de que en mayo experimenta un retroceso del 0,1%, rompiendo una racha de casi dos años de subidas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en junio en el 2,96%, por debajo del 2,98% de mayo. Con el dato del sexto mes del año se acumulan ya 17 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.