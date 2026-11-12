Ourense gana 1.627 habitantes en un año y crece por encima de la media gallega

La provincia de Ourense alcanza los 307.962 habitantes a 1 de octubre de 2026, tras sumar 1.627 residentes en los últimos doce meses. El incremento supone un crecimiento del 0,53%, ligeramente por encima del registrado en Galicia, del 0,52%, aunque por debajo del 0,88% del conjunto de España, según los datos del INE recogidos en el gráfico de Porcentual.

El balance provincial mejora respecto al del año anterior, cuando Ourense había ganado 1.432 habitantes. La serie muestra así una aceleración de la recuperación demográfica: después de pasar de 304.554 residentes en octubre de 2021 a 304.365 en el mismo mes de 2023, la provincia encadena tres aumentos interanuales consecutivos.

Desde aquel mínimo de 2023, Ourense ha recuperado 3.597 habitantes. Si la comparación se amplía al conjunto del período analizado, entre octubre de 2021 y octubre de 2026, la ganancia es de 3.408 personas, un 1,12%.

Ourense crece más que Lugo y Pontevedra en términos porcentuales

Galicia alcanza los 2.739.351 habitantes, tras incorporar 14.137 residentes en un año. Las cuatro provincias presentan un balance positivo, aunque con diferencias en la intensidad del crecimiento.

A Coruña lidera el aumento relativo, con un 0,65% y 7.398 habitantes más, hasta situarse en 1.149.157 residentes. Ourense ocupa la segunda posición por crecimiento porcentual, con su avance del 0,53%, seguida de Lugo, que suma 1.664 personas y crece un 0,51%, hasta los 329.125 habitantes.

Pontevedra incorpora 3.456 residentes y alcanza los 953.107, aunque su incremento relativo, del 0,36%, es el menor de las cuatro provincias.

La comparación a cinco años ofrece una perspectiva diferente. Desde octubre de 2021, la población gallega ha aumentado un 1,73%, frente al 1,12% de Ourense. La provincia supera ligeramente el ritmo autonómico en el último año, pero mantiene un crecimiento acumulado inferior.

España roza los 50 millones de habitantes

En el conjunto nacional, la población se sitúa en 49.935.642 habitantes, a 64.358 de alcanzar los 50 millones. España suma 435.551 residentes respecto a octubre de 2025, lo que representa un incremento del 0,88%, frente al 0,53% de Ourense y al 0,52% de Galicia.

Entre las comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana destaca con un aumento del 1,77%, seguida de Castilla-La Mancha, con un 1,30%. Murcia y la Comunidad de Madrid también superan el 1% de crecimiento. Todas las autonomías ganan población en la comparación interanual, mientras que Melilla registra un descenso.

En el ámbito provincial, los mayores avances porcentuales corresponden a Castellón, con un 2,19%; Toledo, con un 2,05%; y Alicante, con un 1,99%. Estos incrementos contrastan con el ritmo más moderado de Ourense.

La distancia también se aprecia en el balance de los últimos cinco años: España ha ganado 2.507.444 habitantes desde octubre de 2021, un 5,29%. El crecimiento nacional supera así tanto el 1,73% de Galicia como el 1,12% de Ourense.

Gráfico

Consulta todos los datos en el siguiente gráfico.