Ourense gana más de tres años de esperanza de vida en lo que va de siglo

Los datos oficiales más recientes confirman que Ourense atraviesa un momento demográfico excepcional en términos de longevidad. Al cierre del año 2024, últimos datos consolidados, publicados hace escasas semanas, la provincia ha alcanzado su máximo histórico en esperanza de vida al nacer, situándose en una media de 83,95 años.

Esta cifra, que se ha ensanchado casi cuatro años desde principios de siglo, coloca a Ourense ligeramente por encima de la media estatal. El desglose por sexos revela además una tendencia social muy significativa: la brecha de longevidad entre hombres y mujeres se está reduciendo y marca su mínimo histórico, situándose actualmente en 5,48 años de diferencia. Mientras las mujeres ourensanas marcan el techo absoluto con una esperanza de vida de 86,68 años, los hombres (con 81,20 años) han recortado distancias al experimentar un crecimiento más acelerado en su esperanza de vida durante las últimas dos décadas.

Tierra de centenarios

Sin embargo, el verdadero hito estadístico de Ourense no reside en la esperanza de vida media, sino en su capacidad para registrar población centenaria. La provincia de Ourense se mantienen como una potencia indiscutible a la hora de romper la barrera de los 100 años. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística para el arranque de 2026, la provincia contabiliza 320 personas con un siglo o más de vida. Aunque en términos absolutos el volumen es lógicamente inferior al de grandes urbes como Madrid o Barcelona, al cruzar la cifra con la población residente real, Ourense se consolida como el gran laboratorio de longevidad del noroeste peninsular y se sitúa en la élite absoluta de España.

La tasa provincial alcanza los 105 centenarios por cada 100.000 habitantes, una densidad que casi triplica la media nacional y lidera con gran margen en Galicia. Al igual que ocurre con la esperanza de vida, este fenómeno tiene un marcado perfil femenino. De los 320 centenarios registrados, 250 son mujeres y 70 son hombres. Esto arroja una proporción de 3,5 mujeres centenarias por cada hombre que alcanza esa misma edad.

Si aislamos el dato femenino, la tasa específica alcanza la rotunda cifra de 158 centenarias por cada 100.000 ourensanas, multiplicando por 2,5 la proporción que se registra en el conjunto del Estado. En definitiva, los registros demuestran que, si bien nacer en Ourense garantiza una esperanza de vida alineada con el estándar europeo, arraigar y envejecer en esta provincia multiplica exponencialmente las probabilidades estadísticas de superar el siglo de vida respecto a la mayoría del territorio español