1.757 años reunidos en una videollamada: el récord mundial que unió a 17 centenarias españolas

La representante gallega Ángela Castaño, una mujer centenaria que conectó desde Vigo y que en su carné de identidad luce como año de nacimiento el 1919. Con casi 107 años, Ángela, residente en el barrio de O Calvario, tuvo la oportunidad de compartir con sus colegas de llamada y de generacion todas sus andanzas por España adelante, comentar sus temas de interés y, sobre todo, fue ejemplo vivo de que se pueden superar los cien años y plantear un pulso a la soledad sin darle importancia a la supuesta brecha digital.

La más joven de todas ellas era Maria Paquita, de 100 años que se conectó desde Cataluña. Por el contrario, la mayor ha sido sor Rosario, de Cantabria, la veterana del grupo.

Sin barreras

Esta videollamada centenaria representó un auténtico repaso de vida del último siglo y una reconstrucción vital de la España de cada una de ellas, en una charla con muchas sonrisas, cariño y recuerdos puestos en común. La pregunta que rompió el hielo entre las 17 mujeres centenarias, una desde cada comunidad autónoma, fue sobre cuál había sido el día más feliz de sus días. Casi como si fueran nativas digitales, todas ellas consiguieron lo que más falta hace a según que edades, conversar largo y tendido durante casi una hora sobre sus inquietudes, anécdotas y curiosidades.

Esta iniciativa se puede considerar la primera videoconferencia con personas de cien años o más. El encuentro digital organizado por la startup aragonesa, Maximiliana lo conseguía demostrando que las nuevas tecnologías no tienen por qué ser una barrera entre las personas de avanzada edad.

¿Cómo funciona Maximiliana, el sistema por el que conectaron?

Este sistema, que nació en 2020 de la necesidad personal de su fundador, Jorge Terreu, por hablar con su abuela. Su característica principal es que el dispositivo está adaptado por completo a las necesidades de los mayores permitiendo que los familiares gestionen el terminal de forma remota a través de una aplicación de control. Cualquier ajuste o configuración puede realizarse directamente desde el teléfono de los responsables.

Una de las funciones más innovadoras que ha permitido este encuentro es la capacidad de realizar videollamadas automáticas, en las que la persona mayor no necesita realizar ninguna acción para que la comunicación se establezca.