¿Sabe usted que Ourense está harto de los parches estéticos en las carreteras?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la provincia pide solucionar los problemas de las carreteras de raíz
¿Sabe usted que las obras de asfaltado de carreteras estatales empiezan a sembrar dudas? ¿Que entre los conductores se empieza a comentar que en algunas zonas son meros parches? ¿Que cuando la herida está infectada, una tirita no es suficiente? ¿Que esta provincia necesita un plan integral de actuación? ¿Que los ourensanos no somos ciudadanos de segunda y para baches ya nos llegan los de la Moncloa?
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