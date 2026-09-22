Arden varias fincas tras una maderera en Ourense: "El incendio muy probablemente fue intencionado"
INCENDIO URBANO
El aviso se registró a las 12,08 horas por este fuego que afectó a varias fincas y generó una nube de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.
Un incendio de vegetación en la zona de la rúa Hermida de Ourense ha movilizado a diversos efectivos a última hora del mediodía de este martes. Desde el Centro de Atención a Emergencias se confirmó la intervención en esta parte de la ciudad, indicando que el fuego de maleza afectó a varias finca, aunque con escasa virulencia, ya que señalaban que ardía poco.
Tras recibir el aviso, los Bomberos de Ourense se movilizaron en torno a las 12,08 horas. Para la atención del incidente fue hasta el punto una unidad, compuesta por tres efectivos y un camión. En el punto, uno de los agentes señaló que el fuego había sido "muy probablemente intencionado". Los agentes no requirieron el envío de refuerzos adicionales y lograron extinguir el incendio tras las labores de intervención, que duraron aproximadamente una hora hasta.
Desde Emergencias se alertó también a Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil por este incendio que generó una nube de humo visible desde distintos puntos de la ciudad y llamó la atención de varios vecinos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último