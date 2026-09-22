Arden varias fincas tras una maderera en Ourense: "El incendio muy probablemente fue intencionado"

Un incendio de vegetación en la zona de la rúa Hermida de Ourense ha movilizado a diversos efectivos a última hora del mediodía de este martes. Desde el Centro de Atención a Emergencias se confirmó la intervención en esta parte de la ciudad, indicando que el fuego de maleza afectó a varias finca, aunque con escasa virulencia, ya que señalaban que ardía poco.

La columna de humo visible desde la ciudad de Ourense.

Tras recibir el aviso, los Bomberos de Ourense se movilizaron en torno a las 12,08 horas. Para la atención del incidente fue hasta el punto una unidad, compuesta por tres efectivos y un camión. En el punto, uno de los agentes señaló que el fuego había sido "muy probablemente intencionado". Los agentes no requirieron el envío de refuerzos adicionales y lograron extinguir el incendio tras las labores de intervención, que duraron aproximadamente una hora hasta.

Desde Emergencias se alertó también a Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil por este incendio que generó una nube de humo visible desde distintos puntos de la ciudad y llamó la atención de varios vecinos.