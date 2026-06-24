Ourense llega al verano con el mejor inicio de año turístico de la historia

El turismo en la provincia de Ourense no solo ha dejado atrás la sombra de la pandemia, sino que está marcando un techo histórico sin precedentes. Los últimos datos de coyuntura turística hotelera publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ayer, correspondientes al mes de mayo, confirman lo que el sector ya venía intuyendo: Ourense está cada vez más de moda y las cifras lo respaldan.

Entre enero y mayo de este año, la provincia ha registrado el mejor arranque turístico desde que existen registros históricos (año 2000). Un total de 132.277 viajeros eligieron Ourense como destino en este periodo, generando 256.501 pernoctaciones. Esta cifra en noches de hotel pulveriza el anterior récord establecido en 2023 a estas alturas del año (236.505) con una contundente diferencia de casi 20.000 noches adicionales.

Mayo histórico

Poniendo la lupa exclusivamente en este pasado mes de mayo, la provincia atrajo a 32.761 visitantes, convirtiéndose en el mes de mayo con mayor afluencia de viajeros de la historia de Ourense (superando a mayo de 2024, que ostentaba el récord con 31.916).

En cuanto al volumen de noches de hotel, se registraron 63.530 pernoctaciones, lo que supone el segundo mejor mayo de la serie histórica, quedando tan solo a 2.000 noches del récord absoluto marcado en 2024. Aunque la cifra de pernoctaciones supone un leve descenso respecto al tirón de abril (-2,56%), influenciado por la Semana Santa, la verdadera fortaleza del destino se demuestra en la comparación de un año para otro.

superadas las 250.000 pernoctaciones en los primeros cinco meses del año, 20.000 noches más que el anterior récord, de 2023

En la élite del crecimiento

El éxito del modelo ourensano destaca aún más al ponerlo en perspectiva con el resto del país. Comparando mayo de 2026 con el mismo mes del año anterior, las pernoctaciones en Ourense han crecido un 5,84%. Este impulso sitúa a la provincia como la quinta de toda España que más ha incrementado sus noches de hotel, midiéndose de tú a tú con potencias de sol y playa y superando ampliamente la media nacional en un mes tradicionalmente enfocado a la costa.

En la llegada de viajeros, el aumento interanual se ha situado, según los datos de INE, en un 4,46%, otorgando a Ourense una meritoria 12ª posición entre las 50 provincias españolas. Los datos evidencian que el turista actual que llega a Ourense no solo es más numeroso, sino que decide alargar sus estancias, un factor clave para la rentabilidad del sector hostelero local.

Ourense supera a la costa y ya es la provincia gallega con mayor estancia media

Históricamente rezagada frente al imán de las provincias costeras, Ourense empieza a consolidar un cambio de paradigma tras encadenar tres meses superando a Pontevedra, A Coruña y Lugo en días de alojamiento por visitante. Aumentar la estancia media fue, durante décadas, la gran batalla pendiente del sector turístico ourensano. La consolidación de la alta velocidad ferroviaria ha terminado por romper ese maleficio. Los últimos registros oficiales del INE muestran que Ourense registró en mayo su tercer mes consecutivo liderando la estancia media en Galicia, superando a las provincias marítimas.

La tendencia comenzó en marzo, cuando Ourense registró una estancia media de 2,01 días por viajero. La marca subió en abril hasta los 2,05 días -gracias al impulso de las festividades- y se ha vuelto a ratificar en mayo con 1,94 días. En todas y cada una de estas mensualidades, la provincia ourensana ha mirado por el retrovisor al resto de la comunidad autónoma. En mayo, mientras un turista pasaba casi dos noches completas en Ourense (1,94 días), las estancias en Pontevedra (1,63 días) y A Coruña (1,56 días) quedaban notablemente por detrás. Lugo, por su parte, cerró la lista gallega con un promedio de 1,48 días por visitante.