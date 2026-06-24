La previsión de pernoctaciones en Ourense adelanta un verano récord

El mes de junio ha supuesto una antesala positiva en cuanto al turismo en Ourense. Los hoteles de la ciudad registran una tendencia positiva de reservas, y apuntan a un mes de julio y agosto que podrían dejar récord de pernocataciones si la situación climática y los incendios respetan a la provincia.

Dos son los factores que explican este fenómeno. En primer lugar “é un ano anticipado ó Xacobeo, e o turismo nacional vaise notar moitísimo. Agardamos un turista relixioso que faga o camiño por primeira vez”, indican fuentes de la Federación Galega de Hostelería, quienes añaden como fortaleza de la provincia de Ourense el hecho de que “a variedade de oferta paisaxística, que é o punto forte”.

"A veces vienen haciendo el Camino de Santiago con un ritmo más lento y se paran tres o cuatro días. A veces ya han terminado el Camino, y quieren visitar otros puntos que no sean Santiago”

Ambos factores confluyen en un nuevo perfil de visitante que empieza a observarse en los alojamientos ourensanos: un peregrino que acaba de terminar la ruta a Compostela, o la ha realizado recientemente, y regresa a las poblaciones que le llamaron la atención para una visita más prolongada. “A veces vienen haciendo el Camino de Santiago con un ritmo más lento”, señala Santiago Vilar desde el Grelo Hostel, “y se paran tres o cuatro días. A veces ya han terminado el Camino, y quieren visitar otros puntos que no sean Santiago”, indica Vilar, quien ha vivido “un mes de junio muy bueno, sobre todo la segunda quincena, y el verano apunta a ser bastante bueno”, si bien, en su caso, la mayor parte de clientes reserva a última hora.

En una situación semejante se encuentran en el Hotel Miño, en el centro de la ciudad. “Nos vamos llenando día a día. Este mes de junio, las visitas han funcionado bien, aunque hemos tenido alguna cancelación por el calor”, explican desde el establecimiento, cuyas reservas para julio y agosto se mueven “en la línea del año pasado”. A pocos metros, la gerencia de Altiana comenta que “ya estuvimos complentos el año pasado, y todo apunta a que repetiremos”. El alojamiento calcula “estar al 100% algunos fines de semana durante julio y agosto, si nos va bien”.

En cuanto a la restauración, sobre todo mantienen agendados eventos, pero “funcionamos mejor durante otoño o invierno; y la temporada fuerte de eventos es abril-mayo”, informan desde el restaurante Pazo de Canedo.

Lleno en el rural

La Ribeira Sacra es uno de los destinos del rural de Ourense que levantan más expectación este año, pues será durante el mes de julio cuando se decida si se le otorga o no la denominación de Patrimonio Mundial. Aunque el Consorcio de Turismo aún está ultimando sus previsiones de ocupación para el verano, su gerente, Alexandra Seara, adelanta que “a ocupación será optimista. As persoas e encargados dos negocios cos que estamos a falar cóntannos que hai bo ritmo de reservas”.

"El visitante permanece dos o tres noches de media, y tiene un rango de edad entre los 55 y los 60 años"

Una evolución positiva que también se registra en la comarca de O Ribeiro, donde establecimientos como Casal de Armán se encuentran ya al 80% de ocupación. Desde la gerencia, Sonia calcula que “no estaremos aún al 100%, pero nos está yendo muy bien. La previsión más conservadora nos dice que en julio llegaremos al 90%”.

El establecimiento de turismo rural mantiene una clientela que “permanece dos o tres noches de media, y tiene un rango de edad entre los 55 y los 60 años”, indica la gerencia, matizando también que “cada vez más gente joven elige el turismo rural para sus vacaciones, y así lo reflejan nuestras reservas”.

Si el fuego nos respeta, podremos superar holgadamente las cifras del verano pasado, con lo que puede llegar a ser un verano muy bueno"

Las buenas cifras de ocupación hotelera tienen dos nubes en el horizonte: El calor y el fuego. La Federación Galega de Hostelería alerta que “si siguen los incendios, será un problema altísimo, porque tendremos cancelaciones. Pero si el fuego nos respeta, podremos superar holgadamente las cifras del verano pasado, con lo que puede llegar a ser un verano muy bueno”.

Los balnearios, al 70% de ocupación

Los balnearios de Laias y Lobios arrancan la temporada de verano con un volumen de reservas equivalente al 50% de ocupación, pero las previsiones del grupo Caldaria, entidad que los gestiona, son de un crecimiento progresivo hasta llegar al 70%.

Alberto Canal, responsable de comunicación de Caldaria, explicaba que “o mes de xuño ten unha ocupación regular, pois aínda contamos cos programas de termalismo social e do Imserso. Agora estamos a piques de lanzar o noso programa de verán, que nos dará un impulso, dirixidas a clientes individuais que pasen as súas vacacións. E seguimos traballando con equipos de élite vinculados ó remo e o piragüismo, que adoitan facer estancias entre unha semana e quince días”.

Caldaria suele establecer su pico de visitantes durante el segundo semestre del año, cuando “entran os programas de benestar da Xunta e a Deputación, e chegan os grupos vinculados ó turismo terapéutico, como é o caso da Sociedade Reumatolóxia Asturiana”, señala Alberto Canal.