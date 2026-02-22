Ourense logra cinco banderas azules en entornos termales

La provincia de Ourense acaba de conseguir cinco nuevas Banderas Sendero Azul 2026, según anunció ADEAC, entidad responsable de este reconocimiento a nivel estatal. La Diputación Provincial de Ourense, a través de su Área de Bienestar, presentó cinco candidaturas vinculadas a entornos termales y balnearios, obteniendo el reconocimiento para todas las propuestas presentadas: Arnoia, Laias (Cenlle), Lobios, O Carballiño y Ribadavia. Estas rutas combinan deporte, ocio y bienestar, a la vez que contribuyen a la recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural. Además, son rutas accesibles que animan a disfrutar de la naturaleza y a practicar hábitos saludables.

Con este reconocimiento, la Diputación Provincial reafirma su compromiso con la excelencia ambiental, la valorización de los baños termales como seña de identidad provincial y la transformación de los recursos naturales en activos estratégicos al servicio de la salud, el turismo sostenible y el desarrollo territorial.

Esta distinción eleva a seis el número total de banderas en la provincia, que se suman a la renovación de la existente en la Serra do Invernadoiro, consolidando así la presencia de Ourense en la red estatal de Senderos Azules.

Con estas incorporaciones, Ourense se integra firmemente en una red nacional que ya supera los 1.200 kilómetros de itinerarios certificados en 24 provincias, pasando del último puesto en número de senderos reconocidos al noveno en el Estado.

Estrategia

La estrategia impulsada por la Diputación representa una evolución cualitativa dentro del programa Senderos Azules. Históricamente caracterizado por una fuerte presencia de entornos marítimos, el programa incorpora ahora con fuerza el modelo de interior liderado por Ourense, que sitúa los baños termales como eje central de los nuevos itinerarios.

Este enfoque transforma los senderos en auténticas infraestructuras de salud pública, favoreciendo el envejecimiento activo, la cohesión social y la promoción de hábitos saludables. El compromiso con la accesibilidad universal permite a personas de todas las edades integrar estas rutas en su vida cotidiana, reforzando el vínculo entre patrimonio natural, bienestar y calidad de vida.