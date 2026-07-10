Ourense logró el segundo mejor dato de la década en creación de sociedades mercantiles en un mes de mayo

La provincia de Ourense registró en mayo de 2026 la creación de 43 sociedades mercantiles, una cifra que se sitúa como el segundo mejor dato de toda la década para este mes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El resultado iguala los registros alcanzados en 2016, 2018 y 2024, y solo queda por detrás del máximo de la serie reciente, marcado en 2017 con 45 nuevas sociedades. Además, supone una mejora de tres empresas respecto a mayo de 2025, cuando se constituyeron 40 sociedades.

La evolución de los últimos años muestra una recuperación sostenida del tejido empresarial ourensano tras el fuerte impacto provocado por la pandemia. En 2020, el número de sociedades creadas en mayo se desplomó hasta las 13, el nivel más bajo de toda la serie. Desde entonces, la provincia ha encadenado una recuperación progresiva, con 32 sociedades en 2021 y 2022, 28 en 2023 y un importante salto hasta las 43 en 2024.

Evolución de la creación de sociedades en mayo

2014: 44

2015: 40

2016: 43

2017: 45

2018: 43

2019: 29

2020: 13

2021: 32

2022: 32

2023: 28

2024: 43

2025: 40

2026: 43

Los datos, en gráfico

Puedes consultar todos estos datos en el siguiente gráfico.