Ourense marca su mínimo de nacimientos hasta marzo y sigue en picado

La crisis demográfica en la provincia de Ourense no toca fondo. Los últimos datos acumulados hasta el mes de marzo, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirman un desplome sin precedentes en la natalidad ourensana. Por primera vez en la serie histórica reciente, la cifra de alumbramientos en el primer trimestre cae holgadamente por debajo de la barrera de los 300, consolidando una tendencia estructural sumamente preocupante.

El peor arranque de año

Los datos correspondientes a marzo de 2026 revelan que en Ourense apenas se registraron 273 nacimientos en el acumulado de los tres primeros meses del año. Esta cifra no solo representa el mínimo histórico de la última década, sino que supone un drástico descenso en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 308 nacimientos. En apenas doce meses, la natalidad ha retrocedido un 11,3%.

Una década de sangría demográfica: un 40% menos de bebés

Para entender la magnitud del problema actual es necesario echar la vista atrás. En el año 2016, la provincia registró 456 nacimientos acumulados hasta marzo. Diez años después, esa cifra se ha reducido a casi la mitad.

La evolución temporal muestra un declive constante e implacable:

2016: 456 nacimientos

2018: 355 nacimientos

2022: 304 nacimientos

2026: 273 nacimientos

La pérdida neta en esta década es de 183 nacimientos trimestrales, lo que se traduce en un desplome del 40,1% en la producción de natalidad en Ourense respecto a los niveles de hace diez años.

La más baja de toda Galicia

El preocupante escenario de Ourense no es un hecho aislado, sino el reflejo de una comunidad autónoma a dos velocidades que, sin embargo, comparte un mismo fondo de declive demográfico. Los datos acumulados hasta marzo de 2026 muestran comportamientos desiguales en las otras tres provincias gallegas:

A Coruña marca un nuevo suelo: Al igual que Ourense, la provincia coruñesa registra su peor dato de la década en un primer trimestre, cayendo hasta los 1.345 nacimientos (frente a los 1.399 de 2025). La pérdida respecto a 2016, cuando rozaba la barrera de los dos mil bebés (2.001), es de casi un 33% .

Pontevedra experimenta un leve respiro: Tras firmar su mínimo histórico en marzo de 2025 con apenas 1.067 alumbramientos, la provincia pontevedresa logra contener la sangría con un tímido repunte hasta los 1.079 nacimientos en 2026. Pese al dato constructivo, se mantiene extraordinariamente lejos de los 1.705 registrados hace diez años.

Lugo se consolida como la excepción: Es la provincia que mejor resiste la tendencia general. En el primer trimestre de 2026 contabiliza 390 nacimientos, encadenando dos años consecutivos de ligero crecimiento (367 en 2024 y 385 en 2025). Aunque sigue por debajo de los niveles de 2016 (499), Lugo logra distanciarse definitivamente de Ourense, con la que compartía cifras casi idénticas hace una década, abriendo ahora una brecha de más de un centenar de niños a su favor.

Gráfico

Puedes consultar aquí todos los datos.