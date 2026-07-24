Ourense consolida el mejor primer semestre de su historia superando las 320.000 pernoctaciones hoteleras

La provincia de Ourense ha firmado el mejor primer semestre de toda la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre enero y junio de 2026, los establecimientos hoteleros recibieron 163.602 viajeros, un 6,9% más que en el mismo periodo del año pasado (153.079) y la cifra más elevada desde que existen registros.

El crecimiento no solo se refleja en el número de visitantes, sino también en las pernoctaciones, que alcanzaron las 320.621, un incremento del 13% respecto a 2025 (283.759). Es, además, la primera vez que la provincia supera la barrera de las 320.000 noches de hotel durante el primer semestre.

Los datos confirman la consolidación de una tendencia que comenzó tras la pandemia. Después del desplome registrado en 2020 y 2021, el turismo ourensano ha encadenado cuatro ejercicios consecutivos de crecimiento, situándose claramente por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria.

Junio mantiene el ritmo del récord

El mes de junio volvió a demostrar el buen momento del sector. Durante ese mes llegaron a la provincia 31.325 viajeros, frente a los 30.454 de junio del año pasado, mientras que las pernoctaciones alcanzaron las 64.120, muy por encima de las registradas hace apenas una década y consolidando el inicio anticipado de la temporada alta.

Aunque junio de 2024 registró un ligero pico superior en número de viajeros, el comportamiento del conjunto del semestre confirma que 2026 está siendo el mejor año turístico de la historia reciente de Ourense.

El turista extranjero impulsa el crecimiento

Uno de los factores que explica el récord es el espectacular aumento del turismo internacional. Durante el primer semestre llegaron a la provincia 30.093 viajeros extranjeros, frente a los 25.379 del año anterior y los 18.198 registrados en 2019. En apenas siete años, el número de visitantes internacionales ha aumentado más de un 65%, hasta representar casi el 18,5% del total de viajeros.

Ese crecimiento también se traduce en una mayor ocupación hotelera. Los turistas extranjeros generaron 61.196 pernoctaciones, prácticamente el triple de las que aportaban hace algo más de una década. Solo en junio, Ourense superó por primera vez los 6.000 visitantes internacionales (6.025), estableciendo también un máximo histórico para ese mes.

El mercado nacional se estabiliza

Mientras el turismo extranjero continúa creciendo, el mercado nacional mantiene una evolución mucho más estable. Entre enero y junio se contabilizaron 133.510 viajeros españoles, una cifra ligeramente superior a la de 2025, aunque todavía por debajo del récord alcanzado antes de la pandemia.

Este comportamiento refleja que el crecimiento actual del turismo provincial ya no depende únicamente del visitante gallego o del resto de España, sino que cada vez está más apoyado en la llegada de viajeros procedentes del extranjero.

Los visitantes permanecen más tiempo

Otra de las tendencias positivas que reflejan las estadísticas es el aumento de la estancia media. Las 320.621 pernoctaciones registradas durante el semestre frente a los 163.602 viajeros sitúan la estancia media cerca de dos noches por visitante (1,96), muy por encima de la registrada a finales de los años noventa, cuando apenas alcanzaba una noche y media.

Este incremento supone un mayor impacto económico para hoteles, restaurantes, comercios y empresas turísticas de la provincia.

El AVE consolida un nuevo suelo turístico

La evolución de los últimos años evidencia que Ourense ha dejado atrás el carácter estacional que marcaba buena parte de su actividad turística. Desde 2023, la provincia se mantiene de forma continuada por encima de los 150.000 viajeros durante el primer semestre, configurando un nuevo suelo estructural que coincide con la consolidación de la Alta Velocidad ferroviaria.

La mejora de la conectividad ha favorecido especialmente la llegada de viajeros procedentes de Madrid, que ya se ha convertido en el principal mercado emisor fuera de Galicia, junto con el crecimiento de visitantes de Castilla y León, Cataluña, Andalucía y País Vasco.

Galicia también mejora sus cifras

Los buenos resultados de Ourense se enmarcan en un contexto positivo para el conjunto de Galicia. Según los datos publicados por el INE, los establecimientos hoteleros gallegos registraron en junio 594.282 viajeros y 1.045.950 pernoctaciones, un 3% más que en el mismo mes de 2025.

Además, la rentabilidad hotelera continúa al alza. La tarifa media diaria alcanzó los 81,12 euros, un 4,68% más, mientras que el ingreso por habitación disponible (RevPAR) aumentó un 8,37%, reflejando el buen comportamiento de la demanda y de la ocupación.

En contraste, el conjunto de España registró un descenso del 0,9% en las pernoctaciones hoteleras durante junio, lo que sitúa tanto a Galicia como a Ourense entre los territorios que mejor están evolucionando en el panorama turístico nacional.