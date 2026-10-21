De Ourense a Múnich: Juan Blanco comparte su experiencia en cirugía de rodilla

El traumatólogo ourensano Juan Blanco Novoa continúa llevando el nombre de Ourense al ámbito internacional de la medicina. El especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica de Clínica TraumaSport dirigió este martes una jornada de formación internacional en ArthroLab Múnich, centrada en las últimas técnicas de reconstrucción y reparación de ligamentos de rodilla.

El encuentro reunió a especialistas de distintos países y contó con la participación del médico ourensano como director del curso y ponente. Durante la jornada, Blanco Novoa presentó una técnica innovadora para tratar las roturas crónicas del tendón cuadricipital, una lesión que afecta al mecanismo extensor de la rodilla y que, en ocasiones, puede pasar desapercibida inicialmente.

El procedimiento, que el traumatólogo realizó por primera vez en España en octubre de 2025, despertó el interés de los especialistas asistentes. La técnica emplea sistemas de anclaje que evitan una perforación agresiva de la rótula y se complementa con un injerto del tendón isquiotibial del propio paciente para reforzar la reparación.

Esta alternativa busca ofrecer una solución a pacientes cuyas roturas del tendón del cuádriceps no se detectan en un primer momento y que acuden a consulta tiempo después, cuando la lesión ya presenta una evolución crónica.

Además de presentar esta técnica, Juan Blanco Novoa dirigió sesiones prácticas de reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) mediante procedimientos avanzados, compartiendo conocimientos y experiencia con profesionales de diferentes países.

Su participación en esta cita internacional vuelve a poner de relieve la proyección exterior de los especialistas ourensanos y su contribución a la formación médica y al desarrollo de nuevas soluciones quirúrgicas. Una labor que conecta la práctica clínica de Ourense con los espacios internacionales de actualización científica e intercambio de conocimiento.

Desde Clínica TraumaSport destacan la importancia de la especialización, la formación continua y la incorporación de técnicas innovadoras para mejorar las opciones de tratamiento de los pacientes con lesiones de rodilla.