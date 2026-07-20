Ourense no tempo: álbum de verano | El Puente de Hierro en 1927

Hoy viajamos a 1927: el Puente Nuevo (o “de Hierro”) iba camino de los 10 años de vida y era el orgullo de Ourense. Su silueta dominaba el Miño en soledad, mucho antes de que el viaducto viniera a compartir su horizonte.

La autoría de la imagen es otro de sus atractivos: el célebre Samaniego, en una época en la que ya estrechaba vínculos con la diáspora a través de El Eco de Galicia. Resulta curioso observar cómo se refieren a él como “puente Curros Enríquez”; aunque técnicamente aludían a su ubicación en la calle homónima, no resulta descabellado pensar en un sutil homenaje a nuestro poeta universal.

Si hoy nos situamos en el mismo punto donde Samaniego colocó su cámara en 1927, nos costaría reconocer el paisaje. En aquella fotografía restaurada, el Puente Nuevo reina en solitario, como una imponente escultura de hierro que cruza un Miño mucho más despejado. Es una estampa donde el cielo de Ourense aún no conocía la competencia de las grandes estructuras modernas. Lo que en 1927 era un espacio vacío a su lado, hoy está ocupado por el coloso de piedra y hormigón del viaducto. Esa “soledad” del Puente de Hierro desapareció para dar paso a una convivencia que hoy se comparte con otros puentes hermanos posteriores como el milenio, viaducto….