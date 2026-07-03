Ourense no tempo: álbum de verano | La fuente en el bosque del Posío

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La portada de La Región de este domingo, 5 de julio
LEMBRANZAS
Vaya por delante que esta fuente, independientemente de la plaza o jardín donde se ubique, no dejará de embellecer su entorno; posee una belleza intrínseca. Quizás por ello, y para mitigar la pérdida de la estatua de doña Concepción Arenal en los jardines del Bispo Cesáreo, se decidió trasladar esta pieza desde el Xardín do Posío hasta dicha plaza, que había quedado “desnuda” tras la retirada de la efigie y su añorado pedestal.
Sin embargo, como se puede apreciar en esta fotografía que la revista Ilustración Universal mostraba a sus lectores en 1926, el rincón que habitaba en el Posío también gozaba de un encanto singular. Si en un futuro la situación lo permite, sería una excelente idea recuperar ese espacio instalando una nueva fuente que devuelva la armonía a ese rincón del jardín.
No hablo de volver a trasladar la pieza antigua, que ya ha sufrido demasiados “viajes” —desde su origen en Oseira, pasando por la Praza Maior y el Posío, hasta llegar a su ubicación actual—, sino de crear una nueva que vuelva a relajar con sus sonidos a los ourensanos al final del paseo de las palmeras.
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