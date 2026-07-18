Ourense no tempo: álbum de verano | Aquel paseo

El Paseo sigue siendo la calle principal de la ciudad desde que desbancó a las anteriores “millas de oro”: Villar y Colón. Sin embargo, hoy en día son pocos los que recuerdan el protagonismo que aquellas tuvieron.

Estamos viviendo tiempos de cambio y, aunque todavía no se vislumbra una vía capaz de sustituirla, los hábitos de los ourensanos están dando origen a situaciones que, hasta hace poco, eran impensables. Al igual que vosotros, la recuerdo con todos sus locales ocupados; muchos de ellos por las cafeterías de moda que llenaban las aceras con sus terrazas y que, tras la peatonalización, trasladaron sus mesas al centro de la calle. En aquella época, montar cualquier negocio en el Paseo era una garantía de éxito.

Por allí pasaron nombres emblemáticos como:

Layton, Peñamor y Chavalín. Aser, Los Chicos, Tobaris y El Modelo. Los Populares, Almacenes Durán y el Teatro Losada. Fraga, El Telescopio, Outeiriño y Foto Villar. La Gallega, Empresas Reunidas, Don Manuel y Celestino. Barreiros, El Encanto, Portal, Barros, JeLaSa y Marcial Vázquez...

La lista es interminable. He omitido intencionadamente aquellos establecimientos de gerencia ourensana que permanecen abiertos; auténticos héroes que resisten los embates de las grandes cadenas. Lo triste es que hoy, a pesar de sus precios prohibitivos, es posible encontrar locales vacíos en cualquier momento.

Si os fijáis, no he citado ninguna de las cafeterías que le dieron tanta vida, y podría haber mencionado más de diez. ¿Las recordáis vosotros? Aprovechad estos últimos coletazos del verano para intentar recuperar sus nombres.