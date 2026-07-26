Ourense no tempo: álbum de verano | El parque desde “el Cielo”

Supongo que nadie dudará de qué zona se trata en la foto de hoy... Pero, sin duda, lo que más llama la atención es descubrir esos solares todavía vacíos y otros ocupados por edificios de una sola planta. Resulta fascinante observar la frondosidad de los patios de manzana en aquellos años 60; hoy, casi todo ese espacio es cemento. ¿Útil? Quiero pensar que sí, pero estéticamente hemos perdido mucho por el camino.

No dejéis de fijaros en la fuente del parque (el actual San Lázaro), donde se aprecia que estaban modificando de nuevo su entorno. Ya sabéis que en Ourense las fuentes tienen vida propia: unas no encuentran su ubicación definitiva, otras parecen no estar nunca conformes con su entorno y algunas, incluso, parecen renegar de sus orígenes. Nada grave, ¡pero desde luego muy llamativo!

Aquella ciudad que crecía hacia arriba todavía conservaba pulmones verdes en el interior de sus edificios, una arquitectura más humana que permitía que la luz y la naturaleza se colaran entre las viviendas antes de que la fiebre del ladrillo lo cubriera todo.