Ourense no tempo: álbum de verano | Aquel Progreso de 1908

Aceras empedradas, calles asfaltadas... Hoy eso es algo totalmente habitual, pero ¿os imagináis cuando nuestras bisabuelas tenían que caminar por calles como la que hoy os muestro? En verano eran polvorientas y en invierno un lodazal, y ellas, con sus vestidos hasta los pies, sus zapatitos de tela con algo de tacón y aquellos elegantes tocados que limitaban la visión. Todo un suplicio, y máxime cuando iban a una reunión de “amigas” en la que les iban a realizar una “radiografía” de cuerpo entero.

Para que os situéis: la fotografía está sacada desde lo que hoy sería la entrada de vehículos del antiguo Palacio de Justicia (que hoy aún no tengo claro qué es). El edificio que se ve después del terraplén hoy tendría en los bajos un supermercado y, subiendo por las escaleras que conducen a Concejo, encontraríamos las oficinas de la ONCE.

En la acera de enfrente, como podéis ver, existían varios barracones dedicados a la venta de flores. De allí, o de la trasera de alguna de las casas de la zona, se habrían escapado una gallina y un pavo que, si buscáis con calma en la fotografía, encontraréis. El pavo descansaba tranquilamente en medio de la calzada y la gallina... ¡la gallina iba a buscar el coche al parquin!

Por extraño que parezca, creo que algunos de los edificios de piedra que se ven al fondo de la calle, a la derecha, aún siguen en pie; pertenecen o pertenecieron (no lo puedo asegurar) a familias como los Tejada, los Sánchez o los Feijóo.

¡Ah! Y de noche no era muy recomendable pasear por la zona: la iluminación, como podéis ver, dejaba mucho que desear.