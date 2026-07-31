Otra mina en As Pontes

Colgado a 356 metros de la chimenea de la central térmica de As Pontes conseguí desengancharme del caballo”. Mientras la TVG retransmitía en directo la voladura de las cuatro torres de refrigeración, la cabeza recordó la primera vez que había escuchado mencionar la chimenea más larga de toda Europa –las protestas de los nórdicos por la lluvia ácida vendrían después– sin una posición sobre medio siglo de historia industrial que desaparecerían en segundos.

El BNG de As Pontes peleó hasta la traca final por un referéndum en el que los vecinos votasen por el indulto de dos torres para hacer un museo de la electricidad. La Real Academia Galega de Belas Artes trasladó un informe a la Xunta, la Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes incluso consiguió el respaldo público del Colegio Oficial de Doutores e Licenciados en Filosofía, o de Fundacion RIA del arquitecto británico Chipperfield, vecino de Corrubedo, para un aplazamiento de condena, pero la sentencia se cumplió casi según lo previsto, dos detonaciones en 16 minutos en vez de las cuatro torres de una tacada. En segundos sólo la chimenea, en la que el colega había currado unos meses en el equipo de mantenimiento para escapar de la heroína y del barrio, sobresalía entre el polvo, pendiente de la declaración BIC de la Xunta.

Agotado el carbón, en la mina de cielo abierto ahora hay un lago, pero As Pontes cuenta con otro filón para ser fábrica en vez de museo o mendigar turismo. “Tiene un enchufe para 450 megavatios, sólo hay tres en Galicia, Trives, As Pontes y Xove, y se va a necesitar mucho espacio para las industrias –explica un marmitero del sector–. Por eso los chinos de SAIC ensamblarán sus coches ahí, donde está el enchufe, el alargador cuesta una salvajada”.