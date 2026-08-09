Ourense no tempo: álbum de verano | El coche de las lecheras

Me gusta hablar de lo “mío” y de lo “casi mío”, como es el caso de Moreiras -o mejor dicho, San Pedro de Moreiras, en el ayuntamiento de Toén-, la tierra que me adoptó hace ya años.

Se me fue antes de tiempo Manolo Rego y no me pudo orientar para descubrir misterios que me faltan por descubrir: la relación del poeta Lamas con este lugar al que le dedicó una de sus poesías, y puede ser incluso que su tío Marcos d`a Portela (Vella), fuera del pueblo... anécdotas de cuando se hizo una de las mayores obras civiles de la provincia: “La conchada”, (el hoy abandonado sanatorio de Toén); Y, por supuesto, me habría ilustrado sobre una pasión que compartíamos con entusiasmo: el mundo del circo.

Hoy quiero mostraros esta fotografía recuperada por Rego. En ella aparece uno de los primeros autobuses de “la línea” que desafiaron las cuestas de Moreiras, el del añorado señor José primero y de su hijo Paco después. Aunque la matrícula data de 1938, por el contexto podemos situar la imagen perfectamente a finales de los años 40. Me atrevería a decir que el vehículo está recogiendo pasajeros en el tramo final de Marcelo Macías, a la altura del aserradero.

Sin duda, este es el coche de línea que cada mañana bajaba a las lecheras para que realizaran su reparto diario en la ciudad. El “coche de las lecheras”, le llamaban; un fiel compañero de camino que, al llegar el mediodía, emprendía de nuevo la vuelta “pa’ riba”, de regreso al corazón de Moreiras.