Ourense no tempo: álbum de verano | Arquiñas

Felisindo Arcas Barje, “Arquiñas”, fue el último gran “cirujano de muñecas” de Ourense. Su taller estaba ubicado en la plaza de la Magdalena, un espacio donde, más por devoción que por beneficio económico, dedicaba su tiempo a reparar los juguetes de los niños ourensanos. Aunque su oficio principal era el de pintor, su verdadera maestría residía en la artesanía: además de las muñecas, era el responsable de restaurar -e incluso construir- los emblemáticos cabezudos de cartón y yeso que animaban las fiestas de la ciudad.

Su relevancia fue tal que en noviembre de 1965 recibió un sentido homenaje de sus conciudadanos

A nivel social fue una figura muy querida y respetada. Formaba parte de la peña de los “Doctores” en el antiguo bar Campante, de la calle de los Fornos, donde compartía tertulias y vinos con personalidades ilustres de la cultura local como el maestro Vide, Anta, Paradela, el pintor Virxilio o el escultor Arturo Baltar.

Su relevancia fue tal que en noviembre de 1965 recibió un sentido homenaje de sus conciudadanos. Arquiñas representaba a una generación de artesanos que entendían su oficio como un servicio a la comunidad, dejando un recuerdo imborrable en la memoria sentimental del Ourense de los años 50 y 60. Aquel homenaje, además de una misa, incluyó el singular ritual de su peña: cuando fallecía un miembro, los demás, tras el entierro, acudían al Campante y pedían vino para todos, incluido el ausente.

La autoría de la fotografía corresponde al famoso Reza. Tanto la imagen como estos valiosos datos se los debemos a la generosidad de nuestro amigo Emilio Rodríguez Portabales.