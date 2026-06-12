Ourense no tempo | Cine Avenida 1948-1989

Hay recuerdos que se quedan grabados en la piel de una ciudad y para los ourensanos de varias generaciones sus cines son de esos que no se olvidan. En ocasiones la memoria nos juega malas pasadas y tendemos a desordenar el mapa de nuestras salas. Muchos colocan el Cine Mary como algo posterior, pero lo cierto es que se había inaugurado dos años antes. Para cuando nuestro protagonista abrió sus puertas, salas tan míticas como el Xesteira, el Losada o el Principal ya llevaban un buen trecho de ventaja y se habían ganado el corazón del público. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1948, un nuevo rótulo se encendió en la calle Curros Enríquez para cerrar el círculo de las grandes salas de la ciudad. Nacía el Cine Avenida.

Aquel día de finales de verano, las páginas del diario La Región no escatimaban en elogios para anunciar el acontecimiento. Lo definían con brevedad: “Fina decoración, magnífica visibilidad, máxima comodidad”. Y no mentían. El cine se ubicó en los bajos de una casa robusta, levantada diez años antes, en 1938, por don Patricio Martín. Un hombre bien conocido en la sociedad ourensana de la época, un fabricante de licores que vio en el negocio del séptimo arte la oportunidad de regalarle a Ourense un local a la altura de las grandes capitales. Aquella apertura no era un estreno más, era la confirmación de que la ciudad entraba de lleno en su particular “época dorada” cinematográfica, un tiempo en el que ir al cine era casi un ritual sagrado.

Para levantar este coliseo se eligió al arquitecto José Barreiro y la constructora E. Suárez. Al cruzar el umbral, lo primero que llamaba la atención era su innovadora planta única. A diferencia de otros cines de la época, divididos en palcos y plateas que segregaban al público, el Avenida era una sala donde sus 900 butacas ofrecían una visibilidad perfecta te sentaras donde te sentaras.

Unos amplios vestíbulos daban paso a una grandiosa “sala de descanso”, que en los primeros años se convirtió en el punto de encuentro indiscutible de las tardes ourensanas. Era el lugar idóneo para dejarse ver o tomar algo en su entrañable ambigú, contando incluso con unos servicios amplios y cómodos que eran todo un lujo para la época.

El acceso al patio de butacas se abría a través de tres imponentes puertas de madera tallada. Al cruzarlas, entrabas en la mayor sala de la ciudad, diseñada para deslumbrar. Las molduras del techo, las cúpulas y los dorados de las paredes creaban una atmósfera ideal. Al frente, la embocadura del escenario, adornada con una greca dorada que ocultaba una iluminación indirecta revolucionaria. En lugar de bombillas, el cine jugaba con los colores: una cálida luz incandescente para los descansos y una luz blanca, que llamaban “luz del día”, que brotaba de los frisos para ambientar la sala. ¡Lástima que las proyecciones se realizaran a oscuras! Llamaba la atención su cubierta metálica, que lograba salvar las enormes dimensiones de la sala sin colocar un solo pilar que estorbara la visión, aportando además la tranquilidad de ser completamente incombustible.

Una de las esquinas más transitadas de la ciudad era donde se veían las carteleras del Avenida. | La Región

En la cabina de proyección se tiró la casa por la ventana con el equipo más avanzado y costoso del momento. Pero el verdadero secreto de su nitidez estaba en la pantalla. Se importó de Norteamérica una pantalla de tela sintética a base de albúmina, conocida popularmente como de “clara de huevo”. Su fórmula era un secreto industrial y convirtió al Avenida, muy probablemente, en la única sala de España en ofrecer semejante brillantez. Además, previendo que el cine conviviera con las artes escénicas, se dotó al local de un amplio escenario con camerinos preparados para albergar grandes obras de teatro y variedades.

El broche de oro decorativo lo puso el artista pontevedrés Agustín Portela -el padre del arquitecto César Portela- con dos grandiosos cuadros que custodiaban la sala. En ellos retrató a dos parejas decimonónicas vestidas con elegancia. Allí plantados, con la alegría de sus colores, recibiendo a los espectadores con una cortesía antigua mientras veían pasar las cintas por la pantalla sin asombrarse demasiado de la magia del siglo XX.

El debut oficial de la pantalla llegó con la proyección de “Águila Negra”, una película de 1946, dato que resulta llamativo en esa inauguración: habrá que indagar por si existió algún motivo que llevara a su elección.. Tal vez en ese día de la inauguración lo menos importante fuera la película, el protagonismo correspondía a la sala y los afortunados que ocuparon las 900 butacas aquella tarde estaban más pendientes del entorno y el típico ver y ser visto que de la cinta.

La proyección de “Águila Negra”. | La Región

Después ya fueron un sinfín de estrenos de cine, actuaciones musicales organizadas por la Sociedad Filarmónica Orensana: Orquesta de Cámara de Milán, Orquesta de Bilbao, Orquesta de Cámara de Wiesbaden… El Ateneo Jurídico también aprovechaba el aforo para sus conferencias, y un buen número de artistas del mundo de la canción y del teatro alabaron sus condiciones de acústica, incluso llegó a poderse escuchar ópera y disfrutar de ballet clásico, disciplinas en las que nuestra ciudad no fue demasiado pródiga.

Y como detalles, recordar que el propietario tenía acceso desde su domicilio a un privilegiado palco en lo mejorcito de la sala, y no olvidar las carteleras que en la esquina del Paseo con Alejandro Outeiriño recordaban las películas o actos que se podrían disfrutar en la sala.

Al final fueron más de 40 años de vida. A finales de los años 80, el Avenida apagó definitivamente sus proyectores. Desapareció para dejar paso a una nueva generación de salas de aforo pequeño, esos minicines comerciales que, aunque traían mejores medios técnicos y sonido envolvente, carecían por completo del alma, el encanto y la grandiosidad de las viejas y queridas salas de proyección.

Tras su cierre, el edificio sufrió el destino de tantos otros templos de la cultura popular. El local acaba de ser vaciado, los dorados y las pinturas pasaron a la historia, y hoy en día el espacio que ocupaba la platea se ha reconvertido en una tienda de deportes. Ya no hay aplausos ni miradas fijas en la penumbra, pero al pasar por Curros Enríquez, es imposible no mirar de reojo el bajo y recordar que allí, durante unas horas, fuimos capaces de viajar a otros mundos a través de una pantalla de clara de huevo.