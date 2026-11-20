Hace ya algún tiempo os hablaba de una de esas espinas que, como aficionado a la historia, a la fotografía y al coleccionismo, intento arrancarme desde hace años: una auténtica joya de nuestro patrimonio visual, el álbum de cromos “Estampas de Galicia”. Por aquel entonces confesaba, con bastante amargura, que aunque tengo la suerte de guardar en casa un ejemplar original, el pobre estaba incompleto, le faltaban un buen número de “estampitas”. Precisamente por esa rabia que da no poder pasarlo página a página de principio a fin, fui posponiendo el artículo detallado que merecía.

Audio Audio | Estampas de Galicia, Luis Ksado Your browser does not support the audio element.

Hoy, para qué os voy a engañar, mi álbum sigue incompleto. La búsqueda del coleccionista es lenta y a veces caprichosa. Sin embargo, hay motivos para celebrar: por fortuna, ya presenta bastantes menos huecos que imágenes pegadas. Y, como pequeño triunfo, he pensado que ya va siendo hora de abrir sus páginas y compartirlo con vosotros.

Se cumplen 90 años de aquella primera edición, la obra más destacada y recordada del célebre fotógrafo Luis Casado Fernández, a quien casi todo el mundo conoció simplemente como Luis Ksado. Para situarnos, conviene recordar que Ksado nació en Ávila en 1888, pero su vida y su cámara quedaron unidas para siempre a Galicia en general y a Ourense en particular. Allí se formó como fotógrafo desde los 8 años, de la mano del gran José Pacheco, con quien mantuvo toda la vida una relación casi familiar. Poco a poco, con paciencia y un ojo privilegiado para la luz y la composición, se convirtió en uno de los grandes nombres de la fotografía gallega del siglo XX, compartiendo época y prestigio con los maestros de entonces. Hacia 1915 se estableció en Santiago y no tardó en convertirse en el retratista más buscado de la ciudad.

Mi álbum, con algunas estampas de la colección sin “pegar” | Cedida

Pero Ksado no quería limitarse al retrato. Tenía una ambición mucho mayor: que la gente mirase a Galicia a través de su objetivo. Para dar a conocer su trabajo ideó fórmulas muy ingeniosas, y una de las más hermosas fue la publicación de álbumes fotográficos. A algunos os sonará “Estampas compostelanas” (1930), pero el proyecto verdaderamente colosal llegó poco después con “Estampas de Galicia”.

Vio la luz en 1936, aunque llevaba muchos años madurando en la cabeza del fotógrafo, al menos desde 1916, como demuestran algunas de las fotografías que forman parte del álbum y un obsequio que se preparó para entregar a la infanta Isabel en 1917. Aunque la mayoría de las instantáneas las obtuvo en 1929. De un archivo que superaba los 5.000 clichés, Ksado seleccionó 405 imágenes de rincones, paisajes, monumentos y estampas urbanas de las cuatro provincias (en la presentación de la obra ya se advertía que el material disponible permitiría darle continuidad). Muchas de esas fotografías eran completamente inéditas hasta la fecha. Pero lo más curioso y divertido era el formato: ¡no era un libro de fotos al uso, sino un álbum de cromos!

La estampa número 2 de la serie 31: una vista parcial de la ciudad de Ourense.

A pesar de ello, no se trataba de un mero entretenimiento infantil. El álbum nació concebido como un auténtico imán para atraer visitantes, una de las herramientas de promoción turística más eficaces de su época. Se imprimieron unos 10.000 ejemplares que viajaron por toda España y cruzaron el océano hasta América, mostrando las mejores galas de Galicia a miles de emigrantes y curiosos.

Si lo pensamos bien, en 1936 Ksado hacía lo mismo que hoy hacemos en las redes sociales cuando queremos enseñar nuestra tierra al mundo, pero con un modelo novedoso y atractivo para todos los públicos. No buscaba solo la postal típica o el detalle folclórico, sino el alma del paisaje gallego. Como curiosidad histórica, el álbum incluyó imágenes que sabemos que tomó en 1917. Hoy, todos los museos de referencia de Galicia conservan ejemplares de esta obra (¡muchos de ellos, por cierto, también incompletos!), lo que da idea de lo difícil que era completarlo ya en su época.

El álbum original estaba dividido en 40 series temáticas y geográficas. Las diez últimas, de la 31 a la 40, están dedicadas por entero a la provincia de Ourense: 103 cromos (bueno, en realidad son 102, porque un descuido hizo que se incluyera como ourensano a Joselín, humorista, periodista y alcalde de Baiona). Y, a falta de seis cromos, a día de hoy los tengo todos. De los del resto de Galicia, mejor no digo nada…

Por la fecha en que vio la luz, 1936, es fácil entender por qué el álbum no tuvo mayor difusión; sin embargo, lo que habla de su calidad y su aceptación es que, incluso en aquel escenario, llegó a convertirse en un excepcional medio de conocer Galicia.

Para terminar, permitidme hacer un pequeño llamamiento a la comunidad de lectores de Ourense no Tempo. Sé que en muchos desvanes, cajones viejos y herencias familiares de Ourense se guardan tesoros olvidados. Si por casualidad alguno de vosotros tiene cromos sueltos de este álbum, especialmente de las series de Ourense, me encantaría saberlo. Y, ya puestos, ¿no os apetece recordar aquel soniquete del “sipi, nopi” que tantos domingos vivimos en la Plaza Mayor o en la Alameda, intentando completar colecciones? Ahora que los veo, incluso los cromos de la Liga, los únicos que han resistido el paso del tiempo, conservan cierto encanto.