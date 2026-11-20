No es que puedan sorprender, a estas alturas, las declaraciones de Puigdemont en las que presume de haber derrotado al Estado e impuesto su voluntad sin límites, porque no se le ocurrieron otras demandas ante el necesitado de ayuda Pedro Sánchez, dispuesto a ceder lo que fuera a cambio de los siete votos que precisaba por caridad para seguir en la Moncloa. Lo que Puigdemont declara victorioso y ufano a El Mundo es la simple constatación del miserable comportamiento de Pedro Sánchez rebasando todos los límites no ya de la política, sino de la dignidad humana.

Satisfecho y ufano presume de que exprimió en lo que quiso a Sánchez, quien accedió sumiso a todo lo que se le impuso

Puirgdemont no tiene prisa por volver a Cataluña para saborear la victoria y recuperar las prebendas de expresident, como despacho, coche oficial, escolta, personal de asistencia, consideración social y protocolaria. Considera que su victoria sobre el Estado español la ha consumado con creces. No quiere retornarlo en plena campaña, estudia hacerlo en diciembre en una fecha todavía por definir, y desvela por vez primera a El Mundo, desde su residencia de Waterloo, cómo han sido las conversaciones secretas con el Gobierno socialista. Se ríe de aquel sujeto que prometiera presentarlo ante el juez, porque para eso el fiscal estaba a sus órdenes. Satisfecho y ufano presume de que exprimió en lo que quiso a Sánchez, quien accedió sumiso a todo lo que se le impuso. No existían límites y dice “Les pedíamos de todo y nos decían a todo que sí, no nos lo creíamos”. A él mismo le cuesta creerlo.

El relato de cómo se llegó al acuerdo de investidura, negociado por Santos Cerdán, hoy procesado por delitos comunes, como enviado de confianza de Pedro Sánchez, quien ahora dice que apenas lo conocía, refleja la absoluta indecencia del aspirante. Puigdemont dice que llamaron a su puerta, que vinieron mendicantes a buscar y decidió comprobar hasta qué punto llegaba el cinismo y ambición de poder de Sánchez, poniendo en almoneda al Estado sin límites. Puigdemont y los suyos no eran capaces de creerse que los de Sánchez llegarían a cumplir lo que se les dictaba con el añadido de hacerlo en el extranjero, con un mediador internacional, lo que daba a la escena un especial sentido teatral.

En la entrevista hay párrafos de singular contenido que reflejan el modo en que se llevó a cabo la negociación. Dice Puigdemont: “Para nosotros era importante y sigue siendo importante no la lista de la compra, sino el marco conceptual, por qué estamos ahí. Si venían a buscar unos votos para sacar adelante una simple legislatura, intentar estabilizar un gobierno, nosotros no éramos la puerta. Sin embargo, si como decían en las conversaciones se mostraban dispuestos a hablar de cómo se puede resolver un conflicto histórico, una relación no resuelta entre Cataluña y España, estábamos dispuestos a hablar porque esta era nuestra naturaleza. Para unos éramos unos catalanes que se han vuelto locos de tanto mirar TV3 y han decidido ser independentistas. Otros decían ‘no, esto es un conflicto entre catalanes y que se espabilen’. Por tanto, antes de poner encima de la mesa soluciones, había que hacer una diagnosis honesta, serena, de por qué habíamos llegado hasta ahí. Esto requirió mucho esfuerzo, también un cambio cultural, porque ellos iban al supermercado. Iban a decir: ‘A ver qué queréis de la lista de la compra’ y se encontraron que nosotros no queríamos eso”.

Dice Puigdemont que en esa “cesta de la compra” recuperaron todas las reivindicaciones históricas desde tiempos de Artur Mas a Rajoy y se encontraron con que todo eso estaba superado por lo que Sánchez estaba dispuesto a dar. Y en el fondo estaba y está lo decisivo: “Soberanía, reconocimiento internacional, lengua catalana y reconocimiento nacional de Cataluña” y por eso se eligió como marco hacerlo en Suiza. Pero ni ellos mismos se imaginaban, relata Puigdemont: “Lo que esa gente era capaz de ceder, luego de que el mismo Salvador Illa, presidente de la Generalitat hoy, dijo dos veces ‘No va a haber amnistía ni nada de eso’. Y lo repito para que quede claro. ¿Cómo te puedes imaginar que esta gente va a ser capaz? Bueno, han demostrado que son capaces de esto y más. Por eso, de alguna forma nosotros nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para infligir algunas derrotas de España que no habríamos podido llevar a cabo. En definitiva, nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España”.