Ourense no tempo | El Obrero, defensor de los intereses generales de los Riberos de Avia y Miño

El Obrero, defensor de los intereses generales de los Riberos de Avia y Miño

Casi sin querer, y gracias a vuestra generosa colaboración, están saliendo a la luz un buen número de cabeceras que se creían perdidas: el Diario Oficial de Orense, Piave, El Radical, Acción Gallega… y el que hoy os presento, El Obrero.

Sede de El Ribadaviense, que fue la tercera cabecera que dirigió Máximo Tomé hasta 1925, en que falleció. (Foto coloreada con IA de un original en blanco y negro).

Según mis datos, ya se podían consultar algunos ejemplares en el Museo Etnológico de Ribadavia, y aunque todavía falta su digitalización para poder leerlos en el portal Galiciana, al menos tenemos la certeza de que están conservados.

(Una petición personal: aprovecho para reiterar mi deseo de que se logre un acuerdo que permita consultar la colección de prensa que atesora la biblioteca del Monasterio de Poio. Son joyas únicas, especialmente el diario El Derecho).

Pero vayamos al tema. Sabemos que el mejor trabajo sobre la prensa ourensana, se lo debemos al profesor Marcos Valcárcel. Con “A Prensa en Ourense e a súa provincia” (1987) nos indicó que tendríamos que estar atentos a la aparición de nuevos ejemplares con los que se podrían ampliar sus estudios.

Sobre El Obrero, Valcárcel apenas pudo aportar un comentario general debido a la falta de ejemplares físicos en aquel momento. Situaba su existencia gracias a citas en otros diarios de la época (como El Derecho, en 1891), pero poco más se sabía de su trayectoria real. En la ficha de El Avia Ilustrado aporta algún dato más.

Publicidad aparecida en 1895.

“55.- El Obrero (Ribadavia)" XVIII.- Comentario: semanario de Ribadavia orientado á defensa dos intereses locais. Dirixido por Máximo Tomé González, tiña unha tirada duns oitocentos exemplares. Non está clara a súa duración: Altabella sitúao entre 1894 e 1896 (?), e para Odriozola xa existía en 1891. Non coñecemos fondos desta publicación, pero encontramos referencias noutros xornáis da época que confirman a súa existencia dende 1891 (aparece citado en El Derecho do 10 de xullo de 1891 e do 10 de marzo de 1893). Tiña a súa redacción e administración na rúa Yáñez, nº 28, Ribadavia.

Citado por Carré Aldao (237), Altabella (2), A. Odriozola (89), M Meruéndano (77), Pérez País (100), etc.”

Como veis, de los XX apartados que suele aportar Marcos, en este caso se limita al comentario general, obligado por la inexistencia de ejemplares. Aunque también apunta el II: Redacción y Administración Rúa Yáñez, 28. Ribadavia.

Se le ocultaban en aquellos años los pocos ejemplares que hoy conocemos y que le hubieran permitido despejar la mayoría de dudas. La primera, constatar cuándo comenzó su andadura este “Semanario independiente”, que fue el domingo 1 de abril de 1891, confirmando las sospechas sobre su existencia desde ese año. Lo de hasta cuándo aún seguirá siendo una incógnita, pero presumiblemente el mes de junio de 1897, poco más de 300 números.

No podemos olvidar la figura de Máximo Tomé González. Vigués de nacimiento pero ribadaviense de corazón, fue el alma de la vida cultural de la villa. Dirigió las tres grandes cabeceras locales: El Obrero, El Avia Ilustrado y El Ribadaviense (esta última hasta su fallecimiento en 1925). Su huella es imborrable en la historia de Ourense. Se cita también en la Enciclopedia Gallega Universal y en un excelente artículo de Lolín Lira.

Siguiendo el modelo del profesor Valcárcel, la que aparece a la derecha de estas líneas sería la ficha que hoy se podría elaborar.

Ficha técnica de El Obrero (actualizada)

I.- Subtítulo: Semanario Independiente Defensor de los Intereses Generales de los Riberos del Avia y Miño.

II.- Redacción y Administración: Rúa Yáñez, 28 (Ribadavia).

V.- Años de publicación: El primer número salió el domingo 1 de marzo de 1891, sin que sepamos de interrupciones y segundas épocas. Su desaparición no se puede confirmar, pero conocemos números hasta 1896. Sin embargo, la aparición del Avia Ilustrado en septiembre del 1897, que se presentaba como continuador de la labor de El Obrero y con la dirección de Máximo Tomé González, hace pensar en una sustitución de cabecera, con la que se aprovecharía para convertirla en una publicación con ilustraciones, tan del gusto de la época.

VI.- Formato: 29 cm x 42 cm.

VII.- Páginas: tres de información y colaboraciones y otra de publicidad.

VIII.- Ilustraciones: no en los ejemplares consultados.

IX.- Precio: 10 cts. números sueltos. 1,25 pts. el trimestre y, si había que enviarlo a Cuba o Puerto Rico, 2,5 pts.

X.- Tirada: según Altabella, 800 ejemplares.

III.- Imprenta: Máximo Rodríguez Martínez. Plazuela Interior Yáñez, 28

IV.- Periodicidad: Semanal, salía los días 1, 8, 15 y 23 de cada mes.

XI.- Fundador y director: Sin duda el director es Máximo Tomé González, pero en cuanto al fundador hay dudas sobre si sería el propietario de la imprenta, Máximo Rodríguez, al igual que sucedió con El Avia Ilustrado.

XII.- Redactores: aparece con frecuencia el pseudónimo Juan del Avia, que puestos a especular yo identificaría con Tomé, pero…

XIII.- Colaboradores: se publicaban cartas de lectores así como poesías.

XIV.- Temática: información general, prioritariamente de Ribadavia. A pesar de ser de tendencia socialista, procuraba tratar los temas de manera independiente. Se significó su constante petición de construir el puente de Castrelo y defender los servicios públicos de la villa, al tiempo que daba cobertura a los bailes y fiestas de sociedad.

XV.- Lengua: Castellano.

XVI.- Secciones: “Carta abierta” y “Ecos del Avia”.

XVII.- Publicidad. Menos de la que querrían sus propietarios, pero… Chocolates de La Cañiza, Pensión de Saturo Rey (Carballiño), Relojería Godas, Colegio San Luis Gonzaga, Zapatería de José Róo, entre otros.

XVIII.- Comentario: (Ya realizado por Marcos Valcárcel).

XIX.- Fondos: En el museo Etnológico de Ribadavia están casi completos los años del 1893 y 1896. Faltan muchos ejemplares de los dos primeros años. En mi poder está el número 211, de 1 de julio de 1895.

XX.- Bibliografía: Además de la cita de Marcos Valcárcel, Carré Aldao (237, Altabella (2), A. Odriozola (89), M Meruéndano (77), Pérez País (100), etc.