Esos pequeños adosados componían el Grupo Antonio Martín Ballesteros, y aunque su vida fue efímera, dieron buen servicio a sus ocupantes. Pocos lo recuerdan, pero estaban en Camino Regueiro, Ya os daré más datos.

Entre los muchos problemas que padece la sociedad española actual, hay uno que destaca sobremanera, y no es otro que el acceso a la vivienda. Nuestros jóvenes hace tiempo que desearían haberse emancipado, y por desgracia la mayoría no pueden hacerlo, incluso los que ya han conseguido trabajo. No son capaces de reunir el dinero necesario para hacer frente a una entrada, y las hipotecas que firman los que se atreven a ello tienen unas duraciones tales que, más que hipotecar sus viviendas, lo que hacen es hipotecar sus vidas.

Audio Ourense no tempo | Aquellos planes de vivienda Your browser does not support the audio element.

Pero no seré yo en este foro quien juzgue las causas. Lo que sí intentaré hoy es recordar la solución que se dio a ese problema en épocas anteriores. La más reciente es la de la posguerra, y en ella vemos que, ya de manera inmediata, en 1939 se crea el Instituto Nacional de la Vivienda, organismo que sería el encargado de estudiar el problema en cada provincia y proponer soluciones. Estas iban a ser de todo tipo: desde construcción directa por parte del Estado para alquiler, hasta promover que los constructores privados accedieran a ayudas para construir a precio regulado. A eso se sumó la liberalización del suelo, y con todos esos elementos se pretendía crear en todo el país la nada desdeñable cantidad de más de 3.000.000 de viviendas. No se llegó a esta cifra en el primer envite, pero el INE nos dice que sumando “los planes sucesivos que se fueron desarrollando hasta mediados de los 70” la cifra superó los 4.500.000 de viviendas…

Pero veamos qué ocurrió en nuestra Auria tiempo atrás.

Hay que citar a nuestra Caja de Ahorros Provincial como motor de la segunda fase, la que tuvo verdadera repercusión en la mente de los ciudadanos. No porque en la fase anterior no hubiera obra, sino porque la calidad y los servicios de esta segunda etapa fueron notablemente superiores. Es probable, también, que ya se conocieran los fallos de la etapa previa y se corrigieran. El resultado: los catorce años transcurridos entre 1961 y 1975 fueron determinantes, y muchos ourensanos pudieron por fin estrenar vivienda.

Imágenes que mostraban la barriada General Mola del Couto en aquel año 41. | La Región

Imágenes que mostraban la barriada General Mola del Couto en aquel año 41. | La Región

De la primera fase, el barrio del Couto fue uno de los primeros beneficiados, y la barriada General Mola, su estandarte. Hoy las conozco bien por circunstancias personales y, sin ánimo de criticarlas, debo decir que eran viviendas mejorables; es cierto que se incorporaron detalles originales, como los lavaderos en los sótanos con salida a una zona que, aunque pública, servía para tender la colada. En noviembre del 41 se entregaba la primera fase, de 36 viviendas, y quedaban ya en marcha otras 24. El terreno lo había donado don Francisco Villanueva Lombardero, quien en aquellos años se convirtió en el principal benefactor del barrio. Aunque siempre tuvo la precaución de indicar el fin al que destinaba sus donaciones, según mis datos el resultado final no siempre correspondió a lo que él marcaba. En este caso, según las autoridades, sí se cumplió.

En el Couto no fue esta la única actuación: junto a ella se desarrolló la construcción de los pabellones de Fátima, y la de mayor calidad y mayor repercusión: las viviendas de la Caja de Ahorros, que aún hoy llaman la atención por su solidez constructiva (cuentan con divisiones interiores de perpiaño, lo que las hace prácticamente indestructibles, aunque también he oído alguna queja a la hora de modificar las instalaciones eléctricas o de agua).

Otra zona que se pobló con las tan necesarias viviendas fue la de Covadonga, en el Veintiuno. El emplazamiento elegido tenía la entidad y el entorno adecuados para albergar un pazo señorial, que ya existía entonces y se conserva en la actualidad. Aunque en un principio no se encontraba en el centro neurálgico de la ciudad, ese aislamiento, con la planificación adecuada y voluntad política, tenía solución, que buena falta hacía.

Este proyecto técnico dio origen a una trama urbana con identidad propia, bautizando sus primeras vías con los nombres de Saturno, Mercurio, Urano, Júpiter, Cibeles y Juno. Nunca entenderé por qué, pudiendo honrar a tantos ciudadanos o lugares autóctonos, se recurre a este tipo de nombres para nuestras calles. La mitología está bien traída para algo tan universal como el sistema planetario, pero para una calle sería más apropiado algo más próximo, digo yo: que uno sale de casa a comprar el pan y parece que va camino del espacio.

En su momento se convirtió en una zona conflictiva, sin duda por no haberse hecho un seguimiento más riguroso desde los servicios sociales, pero eso ya pasó. Hoy conserva todavía cierta fama de problemática, aunque generalizarlo resulta injusto. En ese barrio tengo algún amigo que, sí, sufre las actuaciones de algunos vecinos, pero ya no es lo que era. Lo que no pongo en duda es que sigue necesitando mejoras e inversión.

Disculpad que este artículo sea solo una pequeña introducción al tema, pues quedan pendientes zonas como el Polvorín, las Camelias, la avenida de Zamora, Barrocanes y las más recientes. Pero retomaremos el asunto.

Gracias a Purita Silva y Sole Baños por los imprescindibles datos que me han facilitado.