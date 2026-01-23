Ourense no Tempo | El Rápido F.C.

Probablemente este Rápido F.C. haya sido el primero de los que con ese nombre tuvimos en Ourense. Circa 1923. Foto de Susana Blanco Suarez. El Rápido según la IA.

No está siendo sencillo, pero creo que estamos en buen camino para reconstruir la historia definitiva del fútbol ourensano. La Orensana, el Burgas o el Orense C.F. son los más conocidos, pero no los únicos: el Blanco y Negro de Xesta, el Arenas, el Victoria, etc.

Hoy gracias a la amiga Susana Blanco Suarez puedo presentaros a otro de aquellos equipos, el Rápido F.C. Es un equipo que, aunque poco recordado, fue de los mas longevos. Cierto es que tuvo momentos de inactividad, o incluso fuera que desaparecía y tiempo después se creaba otro nuevo que recuperaba el nombre. Esa posibilidad no es descabellada, ya que si os fijáis, en Galicia hubo y hay varios equipos con ese nombre, ¿os suena el Rápido de Bouzas?.

Por mis datos, tendríamos que retroceder hasta 1923, cuando el de aquellas primer equipo de la ciudad, la Orensana, había desaparecido. La afición decidió crear varios equipos amateurs: Royal, Triunfo y el Rápido junto a un par de ellos más en la ciudad y otros tantos en villas de la provincia. En esa tesitura se impone la cordura y esos tres equipos deciden fusionarse, naciendo así el Ourense C.F.

El Royal F.C. y a su lado el resultado de la fusión de aquel 1923, el Orense F.C..

Después de esa breve existencia, es hacia 1928 que volvemos a saber de la existencia de un equipo llamado Rápido, que incluso tenía sección infantil (algo muy habitual en aquellos años), y participaba en el uso y mantenimiento del recién estrenado Campo Burgas en O Couto. Ese equipo de carácter amateur consiguió dejar huella. Aunque intentando no equivocarme, creo que se podría hablar de varios equipos que en aquel momento se llamaron Rápido.

En 1930 el Rápido se enfrentaba al Crucero F.C. El año siguiente, el que creo “otro” Rápido porque se decía “de la villa de Regueiriñas” se enfrentaba al Esperanza, del cercano Tamallancos. Pero es el año siguiente cuando sabemos de varios Rápidos. El 19 de enero en el Loña comenzaba el campeonato de equipos no federados, en el que se enfrentaban el Puente F.C. y el Rápido de Rabodegalo, equipo que reaparecía en ese torneo el Galicia. Era un conjunto muy querido por la afición porque de él habían salido figuras del fútbol local como los hermanos Gómez, Lezcano, Martinica, el Touza de Maside y el Rápido de Orense. Ese mismo año el Rápido de Viñoas se enfrentaba al Moura en el campo de los Barros. Ya en 1934 en el campo del Xestal competían el Rápido y el Belle F.C. (Velle) por la copa de Ribadavia.

Podría seguir aportando datos, pero me parece excesivo, máxime cuando no existe seguridad de que fuera siempre el mismo equipo, ya que como podéis observar era un nombre que debía gustar en aquella época. Lo que si citaré para terminar es la que creo última competición antes del comienzo de la guerra civil.

En septiembre del 35 algo debía de flotar en el ambiente que todo parecía funcionar a cámara lenta. Incluso el ya de aquellas deporte rey, el futbol, no pasaba sus mejores momentos, al menos en la ciudad. En esa tesitura, el Club Carballeira S.C., titular del campo Casablanca (al final de Marcelo Macías), se decide a montar un torneo de equipos modestos. Consigue reunir a siete equipos: Atlantic S.C., Rápido F.C., Moreiras F.C., Viñas de San Ciprián F.C., Nacional S.C. de Cabeza de Vaca y Arenas de Sejalvo F.C. Se jugaban a vuelta única... ¿por puntuación? Por la prensa, sabemos los resultados de los primeros enfrentamientos, y que a mitad de la competición se retiraron dos equipos: Viñas y Arenas. Los demás continuaron, pero no he conseguido averiguar si se llegó al final de la competición. No estaban los ánimos para futbol.

1928 inauguración del campo Burgas en la carretera de Castrelo... era ya en la zona del Couto del actual estadio, pero la colocación no era exactamente la misma.

Por si queréis investigar en este tema, os doy pistas. En los años 30 y 40 había gran número de equipos amateur, que aprovechaban para jugar cualquier terreno que se aproximara a las medidas de un campo de fútbol, pero sin muchas exigencias. Por eso a todos los equipos citados podéis añadir el Francia (formado por jóvenes de la actual calle Ervedelo, de aquellas avda. de Francia), el Miño, (donde dio Marcial Feijóo sus primeros pasos en el fútbol), el Volador, el Once Leones, que se enfrentaba al Once Gallitos, Patria, Imperial, Olímpico de Xeixalvo… y si me apuráis en cada calle había un equipo. En el actual doctor Fleming existían dos “campos de futbol”, en las traseras de Progreso, en las riberas del Barbaña también se habilitaban un par de ellos, traseras de Curros Enríquez, etc. Pero aunque era economía de subsistencia, había un gasto obligatorio, ¡EL BALÓN! Por fortuna, algún vecino capitalista siempre había.

Y para terminar, un dato que he localizado y me ha parecido interesante para compartir con vosotros. En 1934 había casi más afición por los equipos de infantil, que se creaban a la sombra de los de adultos, y eso dio lugar a la idea de hacer un campo especifico para ellos. Se propuso construirlo en la zona de los actuales pabellones militares, al lado del que era Parque Gallego (no confundir con el cercano Loña). Los principales promotores eran los hermanos Pingallo, propietarios de un conocido restaurante ourensano. Os hablo de 1934.

La única alineación “completa” del Rápido que he conseguido fue esta de 1935: Padela, Camilo, Pepe, Jaime, Veloso, Pedro, Alfonso, Valentín, Marcial Chito y Perdigón.